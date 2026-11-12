Maltempo Toscana, Ombrone pistoiese al 2° livello di guardia: “fiumi all’orlo, muoversi solo per necessità”

Il maltempo persistente in Toscana sta portando i fiumi sull’orlo dell’esondazione. “I fiumi sono veramente sull’orlo e prego fino alle ore 18, l’orario che la modellistica meteorologica ci ha dato. Poi dovrebbero diminuire le precipitazioni e conseguentemente potremo dichiarare una situazione più gestibile“, afferma il Presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa, facendo un punto sulla situazione maltempo, con ampie zone della regione in allerta rossa. “La raccomandazione che faccio è di muoversi nel nord-ovest della Toscana solo per casi di necessità, perché tutto può accadere. Conseguentemente dobbiamo vivere la condizione da codice rosso e io ho insistito perché le scuole in quelle aree stamani fossero tutte chiuse”. Al momento, riepiloga, c’è “una situazione pur con danni parziali ed episodi di allagamenti, che viene gestita. Ripeto, mancano poche ore alla fine della fase che i meteorologi hanno indicato di più intensa dimensione“.

Sotto osservazione i principali corsi d’acqua: livelli in aumento in alcune zone

Prosegue il monitoraggio dei corsi d’acqua in Toscana, dove l’attenzione è concentrata sui bacini della Versilia, Lunigiana, Garfagnana, Serchio, Lima, Ombrone pistoiese, Valle del Reno, Bisenzio e Arno. Tra le situazioni attualmente sotto osservazione figurano il fiume Serchio, a Lucca-Monte San Quirico e il torrente Baccatoio, a Pietrasanta, che hanno raggiunto il primo livello di riferimento. Prima soglia di guardia superata da Lima, Freddana, Contesora, Versilia, Carrione e Magra. L’Ombrone Pistoiese ha invece raggiunto la seconda soglia di guardia (massima) a Pontelungo valle – Pistoia.

In particolare, lungo il Serchio, nel territorio lucchese, è stata disposta in via precauzionale la chiusura dei varchi arginali, con il supporto del Genio Civile, per prevenire eventuali criticità. Gli altri corsi d’acqua appartenenti al reticolo principale risultano al momento entro le rispettive soglie di riferimento. Non vengono invece segnalate situazioni di criticità lungo il fiume Arno. Prosegue il controllo dei livelli idrometrici da parte degli enti competenti, con particolare attenzione alle aree interessate dall’innalzamento dei corsi d’acqua.

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