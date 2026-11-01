Maltempo Toscana, prima neve sull’Appennino fiorentino: imbiancato il Passo della Consuma

L’irruzione di aria fredda da est porta la prima neve nella Città metropolitana di Firenze, in Appennino sopra i 1.200 metri. I primi fiocchi di neve, avverte la Sala integrata di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze, stanno già imbiancando i passi appenninici: si registrano i primi centimetri attaccati al suolo al Passo della Consuma, in particolare sulla SR70. Considerando il repentino calo delle temperature, la Sala della Protezione Civile raccomanda la massima prudenza alla guida. Intanto la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa a seguito Alert sanf rosso (Sistema di allerta nazionale frane). Sulla tratta interessata attivato un servizio di bus sostitutivo a cura di Dr Toscana.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.