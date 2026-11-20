Raffiche di vento fino a 120km/h hanno sferzato oggi la costa e l’arcipelago livornese, provocando numerosi danni e impegnando i Vigili del Fuoco in 57 interventi di soccorso tecnico urgente a partire dalle 8 di questa mattina. Di questi, 53 sono stati portati a termine, mentre altri quattro risultano ancora in corso, con ulteriori richieste in attesa di essere evase. La maggior parte delle operazioni ha riguardato le conseguenze dirette del forte vento: 47 interventi per alberi caduti, distacchi di intonaci e tegole e per la messa in sicurezza di antenne e insegne pericolanti. Gli altri dieci interventi sono invece riconducibili ad attività di soccorso ordinario.

Il maggior numero di richieste è arrivato alla sede centrale di Livorno, che ha gestito 34 interventi. A seguire il distaccamento di Portoferraio con 11, quello volontario di Capraia con 7, Cecina con 3 e Piombino con 2. Il bilancio degli episodi legati al maltempo registra un ferito lieve: si tratta di una persona colpita da un frammento di intonaco staccatosi dalla facciata di un palazzo in via Risorgimento, nel comune di Livorno. Non si segnalano altri danni alle persone.

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