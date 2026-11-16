Maltempo Toscana, restano due famiglie evacuate a Bagni di Lucca

Si va verso un graduale ritorno alla normalità nel territorio comunale di Bagni di Lucca, duramente colpito dal maltempo che nei giorni scorsi si è abbattuto con violenza sulla Toscana. Anche nelle ultime ore, si spiega sul profilo Facebook del comune della lucchesia, si è lavorato ininterrottamente per pulire le strade dal fango e dai detriti. Le operazioni di emergenza sono concluse e tutte le viabilità risultano aperte. Il COC (Centro Operativo Comunale) e il COI (Centro Operativo Intercomunale) sono stati chiusi nel pomeriggio di ieri.

Permane unicamente la chiusura della SS12 dell’Abetone e del Brennero, nei pressi del cimitero di Ponte a Serraglio, dove l’importante movimento franoso, verificatosi sul territorio comunale di Borgo a Mozzano, ancora non permette di riaprire alla circolazione. Oggi Anas farà ulteriori verifiche e valutazioni per cercare di stimare una possibile previsione di riapertura. Rimangono due le famiglie evacuate, entrambe nella frazione di Ponte a Serraglio, le cui abitazioni hanno subìto danni a seguito di una frana. Ambedue hanno trovato, comunque, sistemazione in maniera autonoma.

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