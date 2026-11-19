È stata ripristinata la viabilità per raggiungere Farnocchia, la frazione del territorio lucchese rimasta a lungo isolata in seguito alle conseguenze del maltempo che ha colpito la Toscana. La riapertura del collegamento rappresenta un importante risultato nell’ambito degli interventi avviati per fronteggiare i danni provocati dalle intense precipitazioni. La situazione resta tuttavia delicata, con diverse criticità ancora da affrontare e una frana particolarmente importante che dovrà essere valutata nei prossimi giorni, condizioni meteorologiche permettendo. A fare il punto sull’emergenza è stato il sindaco Maurizio Verona, che attraverso la propria pagina Facebook ha ricostruito le difficoltà affrontate nelle ultime ore, sottolineando l’impegno degli operatori, delle istituzioni e delle comunità locali. Nonostante i progressi compiuti, il primo cittadino ha chiarito che il lavoro da svolgere è ancora considerevole e che gli interventi effettuati hanno consentito di superare soltanto la fase iniziale dell’emergenza.

Maltempo nel Lucchese, riaperta la strada per Farnocchia dopo l’isolamento

La notizia più significativa riguarda la riapertura della viabilità verso Farnocchia, frazione rimasta a lungo isolata a causa delle conseguenze del maltempo. Il ripristino del collegamento segna un passo avanti nelle operazioni condotte sul territorio per affrontare i problemi provocati dalle avverse condizioni meteorologiche. Il risultato arriva al termine di una giornata caratterizzata da un’intensa attività degli operatori impegnati nella gestione delle criticità. L’emergenza, però, non può ancora considerarsi conclusa: le frane continuano a rappresentare una delle principali problematiche e sarà necessario proseguire con le verifiche e gli interventi.

Emergenza frane in Toscana, il sindaco Verona: “abbiamo soltanto affrontato la prima emergenza”

Tra le situazioni che destano maggiore preoccupazione figura un movimento franoso di particolare rilevanza, per il quale saranno necessarie ulteriori valutazioni. Il sindaco ha spiegato che le verifiche potranno essere effettuate nei prossimi giorni, qualora le condizioni meteorologiche concedano una tregua. Una delle frane presenti nel territorio comunale, ha dichiarato Verona, “è importantissima, e la valuteremo nei prossimi giorni se ci dà un po’ di tregua al tempo. Tutto noi siamo al pezzo e il lavoro è sempre lungo, non abbiamo risolto un bel niente, abbiamo soltanto affrontato la prima emergenza”. Le parole del primo cittadino evidenziano la complessità delle operazioni ancora necessarie per affrontare le conseguenze del dissesto idrogeologico. Il superamento delle difficoltà più immediate non coincide infatti con la risoluzione delle problematiche che interessano il territorio.

Le nuove piogge compromettono i lavori precedenti, mobilitati soccorritori e istituzioni

Il ritorno del maltempo nel territorio lucchese ha reso particolarmente complicata la gestione dell’emergenza, arrivando a compromettere quanto era stato realizzato nei giorni precedenti. Nonostante queste difficoltà, l’ultima giornata di interventi ha consentito di compiere nuovi passi avanti grazie alla collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti. Il sindaco ha spiegato che proprio il cattivo tempo ha fatto crollare “tutto quello che avevamo realizzato i giorni prima, però oggi è stata una giornata di intenso lavoro e anche produttivo. Sono contento che hanno risposto positivamente tutti i soggetti che a quale avevamo chiesto aiuto. Grazie al Soccorso Alpino, l’Asl, la Regione Toscana, la Provincia per la frana di Stazzema e la Pubblica Assistenza. Un grazie soprattutto lo faccio agli operatori e ai lavoratori che stanno lavorando e portando il cuore oltre l’ostacolo e alle due comunità di Stazzema e Pomezzana, che si sono strette intorno alla loro amministrazione, che siamo noi, e hanno capito la gravità del problema che dobbiamo affrontare e risolvere, e ci hanno dato e ci stanno dando una mano, si stanno auto-organizzando per cercare di superare le criticità che ci sono”. Fondamentale, nella gestione dell’emergenza, è stata dunque la risposta delle istituzioni e delle strutture di soccorso, insieme all’impegno degli operatori che stanno lavorando per superare le difficoltà provocate dal maltempo. Particolarmente significativo anche il contributo delle comunità locali, che si sono mobilitate a sostegno dell’amministrazione comunale, organizzandosi autonomamente per contribuire alla gestione delle necessità emerse durante l’emergenza.

Assistenza alla popolazione, attivato un presidio sanitario a Pomezzana

Accanto agli interventi sulla viabilità e alle attività legate alle frane, prosegue l’organizzazione delle misure di assistenza alla popolazione. Il sindaco ha fornito ulteriori dettagli sulle iniziative predisposte nelle località maggiormente interessate dalle difficoltà. Verona ha fatto sapere che “stasera a Pomezzana c’è un presidio sanitario, mentre a Stazzema grazie al vicesindaco Pellagatti abbiamo un sistema che abbiamo organizzato con la cittadinanza da ieri sera, molto efficace”. A Pomezzana è stato quindi predisposto un presidio sanitario, mentre nell’altra località interessata dall’emergenza è stato organizzato, attraverso la collaborazione tra il vicesindaco Pellagatti e la cittadinanza, un sistema di assistenza che il primo cittadino ha definito particolarmente efficace.

Frane e viabilità, proseguono gli interventi dopo la prima fase dell’emergenza

La riapertura della strada per Farnocchia costituisce un risultato concreto delle attività svolte dopo le ultime ondate di maltempo, ma il quadro complessivo richiede ancora attenzione. La presenza di movimenti franosi e i danni provocati dalle precipitazioni rendono necessario proseguire il lavoro già avviato. Le prossime verifiche riguarderanno in particolare la frana indicata dal sindaco come una delle criticità più importanti. Per procedere sarà determinante anche l’andamento delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni, dalle quali dipenderà la possibilità di effettuare le valutazioni necessarie. Nel frattempo, l’amministrazione comunale continua a operare con il supporto degli enti coinvolti, dei soccorritori e delle comunità locali, mentre il ripristino del collegamento con Farnocchia segna un primo importante passo verso il superamento delle conseguenze del maltempo in Toscana.

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