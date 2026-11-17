Questa mattina, i tecnici del Comune di Sansepolcro (Arezzo) hanno accompagnato i funzionari della Regione Toscana in un sopralluogo nelle diverse aree del territorio interessate dai danni provocati dalle forti piogge dei giorni scorsi. Le verifiche hanno consentito di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari per avviare l’iter di richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza, un passaggio importante per poter accedere a eventuali risorse e sostegni regionali destinati sia agli interventi pubblici sia ai danni subiti dai privati. La documentazione raccolta sarà ora sottoposta alla valutazione degli organismi competenti, che nei prossimi giorni dovranno esprimersi sull’eventuale riconoscimento dello stato di emergenza.

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione l’evoluzione della procedura, mantenendo un costante confronto con la Regione Toscana, con l’obiettivo di ottenere gli strumenti e le risorse necessari per affrontare le conseguenze del maltempo e favorire il pieno ripristino delle condizioni di sicurezza sul territorio.

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