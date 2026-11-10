Maltempo tra Toscana ed Emilia-Romagna: piogge intense sull’Appennino, oltre 190 mm all’Abetone

Toscana ed Emilia–Romagna nel mirino del maltempo: nelle ultime ore si sono registrate precipitazioni particolarmente intense, soprattutto lungo l’Appennino. La perturbazione in transito sul Centro-Nord sta scaricando ingenti quantitativi di pioggia sui rilievi, con accumuli già significativi in diverse località tra le province di Parma, Modena e Massa-Carrara. Tra le stazioni che hanno registrato i quantitativi più elevati spicca Pratospilla, nel Parmense, con 94 mm di pioggia. Importanti anche i dati rilevati al Lago Scaffaiolo, nel Modenese, con 67 mm, e al Lago Ballano, in provincia di Parma, dove sono caduti 62 mm. Superano i 50 mm anche il Passo del Cerreto, in provincia di Massa-Carrara, con 58 mm, e il Lago Santo Modenese, con 50 mm. Il dato più significativo arriva però dalla Toscana: a pochi km dal confine con l’Emilia-Romagna, la stazione meteorologica del Monte Abetone ha già registrato ben 190 mm.

Maltempo destinato a proseguire: atteso un nuovo e più intenso peggioramento

La fase perturbata non si esaurirà con il passaggio dell’attuale sistema. Le previsioni indicano infatti diverse giornate caratterizzate da piogge e vento, anche di forte intensità. Una perturbazione attraverserà entro oggi, martedì 10 novembre, gran parte del Centro-Nord. Nella giornata di domani, mercoledì 11, altre precipitazioni interesseranno il Nord Italia e l’alta Toscana. La situazione potrebbe però diventare decisamente più impegnativa tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, quando è atteso un peggioramento più marcato e diffuso su gran parte della Penisola. A determinarlo sarà l’arrivo dalla Spagna di un intenso ciclone. Le attuali proiezioni indicano precipitazioni diffuse su gran parte del territorio nazionale, con fenomeni localmente intensi e abbondanti soprattutto al Nord e sulle regioni del versante tirrenico.

Venti burrascosi e rischio di forti mareggiate

Oltre alle piogge, il nuovo peggioramento sarà accompagnato da una significativa intensificazione della ventilazione. Sono attesi venti burrascosi dai quadranti meridionali, che potranno raggiungere intensità elevate su diverse aree del Paese. Particolare attenzione anche alle coste, dove il vento sostenuto potrà favorire lo sviluppo di forti mareggiate, soprattutto lungo i litorali maggiormente esposti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: