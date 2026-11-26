La prima nevicata consistente della stagione, determinata dal transito di una perturbazione atlantica tra ieri e oggi, ha interessato l’intero Trentino. Il manto nevoso, oltre i 1.500 metri di quota, raggiunge mediamente i 20-30cm, mentre sopra i 2.000 metri si registrano accumuli compresi tra i 40 e i 50cm, in modo abbastanza uniforme. Al momento il manto non presenta particolari stratificazioni, trattandosi sostanzialmente di un unico episodio nevoso. Il vento ha tuttavia già causato, soprattutto oltre i 2.000 metri, la formazione di accumuli localizzati, in particolare nei punti riparati e negli avvallamenti, in prossimità di forcelle, passi e vallette.

“Chi frequenta la montagna è quindi chiamato alla prudenza: prima di affrontare un percorso occorre valutare con attenzione la presenza e la consistenza degli accumuli da vento – sottolinea la Provincia -. È inoltre importante non muoversi mai da soli, ma in compagnia possibilmente di persone esperte, mantenere le distanze di sicurezza e avere sempre con sé l’attrezzatura necessaria per l’autosoccorso: artva, pala e sonda. Piccoli distacchi spontanei e fessure nel manto nevoso sono segnali da non trascurare, perché possono indicare situazioni di maggiore criticità”.

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