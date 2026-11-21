Ogni volta che compaiono nel cielo, i social media si dividono in pochi minuti tra chi resta incantato dai colori e chi si chiede che cosa stia davvero osservando. È accaduto anche a Bursa, dove una spettacolare nube lenticolare fotografata da Sinan Balcıkoca ha catturato gli sguardi da diversi punti della città, restando a lungo ben delineata all’orizzonte. A renderla ancora più scenografica, nelle immagini, è la luce radente e calda che accende i bordi a strati della formazione, facendola sembrare sospesa come un disco o una lente gigante sopra il profilo delle montagne.

Come nasce una nube lenticolare

Nonostante l’apparenza quasi scolpita o “artificiale”, una nube lenticolare è il risultato di processi atmosferici del tutto naturali e ben conosciuti in meteorologia. Il termine deriva dalla sua forma a lente convessa o a mandorla, spesso disposta su più strati sovrapposti che ricordano una pila di focacce o dischi. Tutto comincia quando una massa d’aria relativamente umida e stabile incontra un ostacolo geografico importante, come una catena montuosa o un massiccio elevato:

La salita lungo il rilievo: Spinta dal vento, l’aria viene costretta a salire di quota superando l’ostacolo orografico .

Spinta dal vento, l’aria viene costretta a . Il raffreddamento e la condensazione: Salendo, la pressione diminuisce e l’aria si raffredda; se raggiunge il punto di saturazione , il vapore acqueo condensa in minuscole goccioline (o cristalli di ghiaccio alle quote più alte), dando origine alla nube.

Salendo, la pressione diminuisce e l’aria si raffredda; se raggiunge il , il (o cristalli di ghiaccio alle quote più alte), dando origine alla nube. La discesa sottovento: Superata la cresta, l’aria ridiscende sul lato riparato dal vento, si riscalda per compressione e l’umidità torna a evaporare, dissolvendo la nube in quel punto.

Perché sembra immobile anche quando c’è vento?

È questo il dettaglio che disorienta di più chi guarda una nube lenticolare dal basso. Spesso la nube appare stazionaria, quasi incollata a una porzione di cielo, anche quando in quota soffiano venti tesi.

In realtà, l’aria continua ad attraversarla. La nube si forma nel punto esatto in cui l’onda atmosferica solleva l’aria fino alla quota di condensazione e si dissolve dove l’aria ridiscende e si asciuga.

Poiché l’onda stazionaria legata al rilievo resta agganciata alla topografia, l’occhio percepisce una forma ferma, mentre le particelle d’aria e d’acqua sono in continuo movimento e ricambio.

Proprio per questa dinamica legata al passaggio dell’aria sul lato sottovento del rilievo, queste formazioni sono associate a onde orografiche e turbolenze nelle aree riparate dal vento, un aspetto che gli appassionati di volo a vela e i piloti conoscono bene perché può generare correnti ascendenti e discendenti marcate.

Tre varianti principali e il fascino dei colori

In meteorologia le nubi lenticolari vengono classificate in base all’altitudine e all’aspetto:

Stratocumulus lenticularis: formazioni più basse e spesso più spesse o frastagliate.

formazioni più basse e spesso più spesse o frastagliate. Altocumulus lenticularis: le più iconiche e fotogeniche a media quota, spesso dai contorni netti, lisci o a strati sovrapposti come quelle osservate a Bursa .

le più iconiche e fotogeniche a media quota, spesso dai come quelle osservate a . Cirrocumulus lenticularis: più sottili e ad alta quota, composte prevalentemente da cristalli di ghiaccio, capaci talvolta di regalare iridescenze.

Quando poi compaiono all’alba o al tramonto, il gioco è doppio: la geometria a strati della nube incontra la luce radente del Sole, che diffonde le lunghezze d’onda più calde – rossi, aranci e dorati – trasformando un fenomeno legato ai venti di montagna in un piccolo spettacolo celeste che, puntualmente, torna a far alzare lo sguardo a intere città.