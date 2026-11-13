Maltempo Umbria, allagamenti e innalzamenti dei livelli fiumi sul bacino dell’Alto Tevere

La situazione relativa al maltempo in Umbria al momento è sotto costante monitoraggio. Nelle ultime 12 ore, sono state registrate precipitazioni con cumulate medie di 15-30mm sui settori settentrionali e meridionali, con cumulate inferiori nelle zone centrali e Trasimeno. Si segnalano innalzamenti dei livelli su gran parte delle sezioni dei bacini centrali e meridionali, mentre al momento sono in diminuzione i livelli sul bacino dell’Alto Tevere. Superata la soglia arancione della sezione di Tevere a S. Lucia e la soglia gialla nella sezione di Tevere a Pierantonio, Cerfone a Lupo e Sovara a Pistrino.

Alla Sala Operativa regionale sono pervenute segnalazioni di allagamenti con alcune abitazioni interessate nel Comune di Citerna, con richiesta di attivazione del volontariato di Protezione Civile e attivazione del Coc. La Protezione Civile sta intervenendo nelle zone allagate con idrovore e assistenza alla popolazione, con il presidio idraulico operativo sul territorio.

Attese ancora piogge

Si prevedono ancora precipitazioni da sparse a diffuse in intensificazione tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Si prevede attenuazione dei fenomeni in serata. Le autorità raccomandano: di stare lontano da ponti, fiumi e altri corsi d’acqua; di usare l’auto solo se strettamente necessario; di evitare sottopassaggi; di prestare attenzione alla segnaletica stradale ed alle indicazioni fornite dalle autorità che gestiscono l’emergenza e coordinano i soccorsi; di prestare attenzione al fondo stradale scivoloso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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