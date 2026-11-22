Gli Stati Uniti sono alle prese con una nuova fase di maltempo, con situazioni critiche soprattutto in Florida e California. Mentre nel centro della Florida le piogge, seppur intermittenti, continuano ad aggravare le conseguenze delle alluvioni storiche dei giorni scorsi, la California settentrionale si prepara ad affrontare un’intensa perturbazione, destinata a coincidere con le maree più alte dell’anno. Particolare preoccupazione riguarda la zona della Baia di San Francisco, dove le previsioni del National Weather Service indicano la possibilità di allagamenti fino a circa 60 cm nelle aree più basse, in prossimità della costa e dei corsi d’acqua soggetti alle maree. Il rischio potrebbe protrarsi fino alle prime ore di lunedì, mentre lungo altri tratti della costa pacifica condizioni analoghe potrebbero persistere fino a giovedì pomeriggio.

Le autorità locali hanno invitato la popolazione a limitare gli spostamenti e a prepararsi preventivamente all’arrivo della perturbazione, anche in vista dell’intenso traffico previsto per le festività del Ringraziamento. La concomitanza tra le precipitazioni e le cosiddette king tides, le maree particolarmente elevate che si verificano in determinati periodi dell’anno, potrebbe infatti determinare condizioni di allagamento eccezionali.

Situazione ancora delicata anche in Florida, dove le precipitazioni dei giorni scorsi hanno sommerso vaste aree della costa atlantica, soprattutto nella parte nord-orientale dello Stato, intrappolando numerose persone nelle acque di piena. Nel settore centrale, le nuove piogge stanno contribuendo a mantenere elevati i livelli idrometrici dei corsi d’acqua. Particolarmente monitorato il fiume St. Johns, il più lungo della Florida, i cui livelli sono destinati a rimanere elevati anche in assenza di ulteriori precipitazioni significative. Nei pressi di Cocoa, il corso d’acqua ha già superato un record che resisteva dal 1953, raggiungendo livelli mai registrati negli ultimi decenni.

Per la costa atlantica della Florida persistono inoltre rischi legati alle condizioni marine: temporali localmente intensi potrebbero favorire la formazione di trombe marine, mentre lungo le spiagge sono attesi moto ondoso sostenuto e pericolose correnti di risacca, con possibili conseguenze per bagnanti e navigazione. Alla base dei fenomeni atmosferici che stanno interessando le due aree degli Stati Uniti vi sarebbe anche l’influenza di El Niño, il fenomeno climatico associato al riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico equatoriale, capace di modificare la circolazione atmosferica e alterare i regimi delle precipitazioni su scala globale.