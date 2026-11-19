Una nuova e intensa ondata di maltempo ha colpito la California, provocando allagamenti e inondazioni improvvise a Los Angeles e San Francisco. Le piogge torrenziali hanno trasformato numerose strade in corsi d’acqua, creando situazioni di pericolo per gli automobilisti e spingendo le autorità a chiedere ad alcuni residenti di prepararsi a una possibile evacuazione. Le immagini diffuse sui social media documentano la violenza delle precipitazioni, con veicoli costretti ad attraversare incroci completamente allagati e acqua arrivata fino alla base delle portiere.

Maltempo in California, Los Angeles sommersa dalle piogge torrenziali

La situazione più critica si è registrata a Los Angeles, dove nella mattinata una nuova tempesta ha scaricato sulla città grandi quantità di pioggia, causando inondazioni improvvise in numerose strade. L’acqua si è accumulata rapidamente sulla carreggiata, rendendo difficoltosa la circolazione e creando condizioni particolarmente pericolose per i veicoli in transito. Tra le aree maggiormente interessate figura North Hollywood, quartiere situato tra le colline a nord della metropoli californiana. Qui le precipitazioni hanno provocato allagamenti particolarmente significativi, mostrando gli effetti della nuova perturbazione su una delle aree urbane colpite dall’emergenza. Sui social network si sono moltiplicate le testimonianze degli abitanti, che hanno condiviso fotografie e filmati delle strade di Los Angeles invase dall’acqua. Diverse immagini mostrano automobili impegnate ad attraversare incroci allagati, con il livello dell’acqua che raggiunge la parte inferiore delle portiere. Una situazione che evidenzia la rapidità con cui le precipitazioni hanno compromesso la percorribilità di numerose arterie cittadine.

Burbank, automobilista intrappolato nell’auto sommersa dall’acqua: intervengono i vigili del fuoco

Uno degli episodi più significativi dell’emergenza si è verificato nei pressi dell’aeroporto di Burbank, a nord di Los Angeles. Un automobilista è rimasto bloccato all’interno del proprio veicolo dopo che l’acqua aveva sommerso l’automobile, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I soccorritori sono intervenuti per prestare assistenza al conducente rimasto intrappolato nella zona allagata. L’episodio rappresenta una delle conseguenze più pericolose delle inondazioni improvvise che hanno interessato la metropoli, dove l’accumulo d’acqua sulle strade ha creato situazioni di emergenza anche per chi si trovava alla guida.

San Francisco colpita dalla tempesta: quasi 70 millimetri di pioggia in centro

La nuova fase di maltempo in California ha investito anche San Francisco, dove già nella giornata precedente si erano verificate scene analoghe a quelle successivamente registrate a Los Angeles. Le precipitazioni hanno provocato estesi allagamenti nelle strade cittadine, trasformando diverse carreggiate in veri e propri torrenti. Secondo i servizi meteorologici americani, il centro di San Francisco ha registrato quasi sette centimetri di pioggia, equivalenti a circa 70 millimetri di precipitazioni. Un quantitativo che ha contribuito a determinare le condizioni di allagamento documentate in numerose immagini diffuse online. Particolare attenzione hanno suscitato i filmati che mostrano robotaxi e veicoli per le consegne mentre procedono lungo strade invase dall’acqua. Le immagini dei mezzi impegnati ad attraversare quelli che apparivano come veri e propri torrenti urbani sono circolate ampiamente sui social media, diventando una delle testimonianze più emblematiche della tempesta che ha colpito la città.

Allerta per possibili evacuazioni in California dopo le inondazioni

Le conseguenze delle piogge torrenziali tra Los Angeles e San Francisco hanno spinto le autorità a mantenere alta l’attenzione sulle condizioni di sicurezza nelle aree interessate. Ad alcuni residenti è stato chiesto di tenersi pronti a un’eventuale evacuazione, alla luce degli allagamenti provocati dalla nuova perturbazione. L’emergenza interessa dunque due delle principali metropoli della California, colpite in successione da precipitazioni capaci di sommergere le strade e ostacolare la circolazione. A San Francisco gli effetti della tempesta sono stati documentati già nella giornata precedente, mentre a Los Angeles le piogge della mattinata hanno provocato nuove inondazioni, con particolare coinvolgimento di North Hollywood e dell’area di Burbank. La richiesta delle autorità di prepararsi a possibili evacuazioni si inserisce in questo quadro di emergenza meteorologica, caratterizzato da allagamenti diffusi, difficoltà alla circolazione e interventi di soccorso. Le immagini provenienti dalle due città mostrano l’impatto della nuova tempesta sulla viabilità urbana e le condizioni di pericolo determinate dall’improvviso innalzamento dell’acqua sulle carreggiate.