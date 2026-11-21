Dalla costa est a quella ovest, gli Stati Uniti sono minacciati da tempeste e temporali che potrebbero trasformare in un incubo le vacanze per il Thanksgiving. I disagi ai viaggi legati al maltempo interesseranno anche i principali snodi di trasporto, proprio in uno dei periodi dell’anno in cui si registra il maggior numero di spostamenti per raggiungere amici e familiari. Secondo l’American Automobile Association, si stima che 81,5 milioni di persone si metteranno in viaggio – percorrendo almeno 80km da casa in auto, autobus, treno, aereo o nave da crociera – nei giorni a cavallo del Ringraziamento.

Le aree critiche per i viaggi durante il weekend

Una tempesta di pioggia e vento tropicale interesserà la parte meridionale della costa orientale fino alla notte di sabato 21 novembre, per poi spostarsi verso il Nord-Est tra domenica 22 e lunedì 23. Le piogge intense si estenderanno anche verso l’entroterra, ma è lungo la costa che si prevedono i maggiori disagi, con il rischio di allagamenti urbani e forti raffiche di vento, segnalano gli esperti di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense. Lunedì sono possibili ritardi nei voli nel Nord-Est, con la concreta possibilità di alcune cancellazioni, in particolare nelle aree di New York e Boston. Sebbene le forti piogge abbiano ormai abbandonato la penisola della Florida, i persistenti allagamenti e le chiusure stradali continueranno a interessare l’ampio bacino idrografico del fiume St. Johns anche durante il weekend successivo al Ringraziamento.

Un fronte freddo porterà una stretta fascia di rovesci e temporali dalle Grandi Pianure verso la Valle del Mississippi e la regione dei Grandi Laghi nel corso del weekend. Alcuni temporali potrebbero essere di forte intensità e i brevi rovesci potrebbero ridurre la visibilità per chi è alla guida. Domenica appare come la giornata in cui, nel corso della prossima settimana, è più probabile che il maltempo causi ritardi negli spostamenti a Chicago, dove alcuni rovesci potrebbero provocare lievi rallentamenti. Al passaggio del fronte, la comparsa di nevicate sparse e fenomeni legati all’effetto lago – nell’area dei Grandi Laghi e nelle zone interne del Nord-Est – potrebbe creare condizioni invernali localizzate, causando possibili ritardi tra domenica 22 e martedì 24 novembre.

Una perturbazione proveniente dal Pacifico porterà piogge a quote più basse e nevicate in montagna, interessando un’area che va dalla California settentrionale allo Stato di Washington; si prevedono tuttavia solo disagi minori. Eventuali precipitazioni a Los Angeles dovrebbero essere di breve durata.

Due tempeste principali da monitorare nella settimana in arrivo

Un’intensa tempesta proveniente dal Pacifico dovrebbe raggiungere il Nord-Ovest lunedì sera, interessando l’area fino a mercoledì 25 novembre. Il sistema meteorologico attingerà a un “fiume atmosferico“, ovvero una lunga fascia di umidità concentrata. Raffiche di vento, forti piogge a quote inferiori e nevicate in montagna – dall’ovest dello Stato di Washington fino alla California settentrionale – potrebbero causare notevoli rallentamenti lungo la Interstate 5, tra Seattle e San Francisco. Anche la circolazione stradale in montagna potrebbe subire ripercussioni, in particolare sulla Interstate 80 e, potenzialmente, sulla Interstate 90. Los Angeles e gran parte della California meridionale dovrebbero essere risparmiate dalle precipitazioni più intense legate a questo evento.

Un secondo sistema porterà piogge e temporali su alcune zone della costa del Golfo, negli Stati Uniti centro-meridionali, tra lunedì e martedì. La giornata di mercoledì potrebbe far registrare i disagi più diffusi per chi si mette in viaggio in vista del Giorno del Ringraziamento, specialmente nel Sud-Est, dove la perturbazione scatenerà forti piogge e temporali. Alcuni fenomeni potrebbero risultare severi, accompagnati da raffiche di vento violente. I rovesci potrebbero ridurre la visibilità e creare difficoltà agli automobilisti e ai passeggeri aerei nelle aree di Atlanta e Charlotte; mercoledì, peraltro, è una delle giornate di maggior traffico dell’anno negli USA. Eventuali ritardi o cancellazioni dei voli potrebbero avere ripercussioni a catena in tutto il Paese. Ulteriori rovesci potrebbero estendersi verso la penisola della Florida, rischiando di aggravare le inondazioni fluviali già in corso.

Nel giorno del Ringraziamento, la tempesta potrebbe spostarsi verso il Nord-Est, portando principalmente pioggia e minacciando di disturbare le parate mattutine. Qualora dovesse affluire una massa d’aria sufficientemente fredda, la pioggia potrebbe trasformarsi in neve umida in alcune zone dell’entroterra del Nord-Est, in particolare lungo la catena degli Appalachi e nei pressi della parte orientale dei Grandi Laghi.

A rischio anche il rientro dalle festività

Un ulteriore sistema meteorologico potrebbe interessare gli spostamenti di rientro, sia nell’Est che nel Nord-Ovest, durante il fine settimana successivo al Ringraziamento. L’umidità proveniente dalle perturbazioni del Pacifico si sposterà verso l’entroterra, portando nevicate in alcune aree dell’Ovest interno, sia all’inizio che verso la fine della prossima settimana. La neve potrebbe rendere scivolosi, a tratti, alcuni valichi delle Montagne Rocciose.