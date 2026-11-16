Maltempo USA, enormi onde sulla costa della California: allagamenti e chiusura di moli iconici

Onde imponenti si abbattono sulla costa della California, costringendo alla chiusura di moli iconici. Domenica 15 novembre, la costa della California è stata nuovamente colpita da onde gigantesche che hanno sommerso le spiagge, allagato le strade locali e reso necessaria la chiusura di moli iconici. L’ufficio del National Weather Service per l’area della Baia di San Francisco ha avvertito della possibilità di onde alte fino a 10,5 metri, accompagnate da pericolose correnti di risacca e improvvise ondate anomale. “State lontani dall’acqua, evitate rocce e frangiflutti e non voltate mai le spalle all’oceano!“, ha raccomandato il servizio meteorologico sui social media. Sabato 14 novembre, nella contea di San Mateo, appena a sud di San Francisco, sono state registrate onde superiori ai 15,2 metri. I surfisti, tuttavia, non si sono lasciati scoraggiare, cogliendo l’occasione per cavalcare le onde giganti presso la celebre spiaggia di Mavericks, vicino a Half Moon Bay.

Gli impatti sulla costa

Più a sud, l’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Cruz ha diramato un ordine di evacuazione nei pressi della località costiera di Capitola, che ha subito l’impatto più violento della mareggiata. Nel sud della California, diversi moli – tra cui quelli di Ventura, Manhattan Beach, Huntington Beach e Pacific Beach a San Diego – sono rimasti chiusi durante il fine settimana a causa della furia delle onde. A Seal Beach, nella contea di Orange, l’acqua ha invaso la spiaggia e allagato le abitazioni affacciate sul litorale. A La Jolla Cove, vicino a San Diego, l’acqua ha superato l’arenile, infrangendosi lungo una scalinata che conduce alla spiaggia.

Sebbene nel pomeriggio di domenica la situazione abbia iniziato a migliorare, gli esperti prevedono che onde di grandi dimensioni continueranno a interessare la costa per tutta la settimana. Il fenomeno del “Super El Niño” in corso ha provocato un riscaldamento dell’oceano, causando l’espansione dell’acqua marina.