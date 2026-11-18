Una nuova fase di maltempo sta interessando l’Ovest degli Stati Uniti, con prospettive particolarmente favorevoli sulle montagne dello Utah. All’Alta Ski Area sono già caduti circa 13 centimetri di neve nel corso dell’ultimo fine settimana, mentre le previsioni di OpenSnow indicano ulteriori accumuli superiori a un metro entro domenica 22 novembre. Proprio in vista delle nuove precipitazioni, la stazione ha deciso di posticipare l’apertura della stagione invernale, inizialmente prevista per il 20 novembre, a mercoledì 25 novembre, condizioni permettendo. Le nevicate attese nei prossimi giorni saranno fondamentali per incrementare il manto nevoso e consentire le operazioni di bonifica antivalanghe e preparazione delle piste. Ulteriori perturbazioni potrebbero inoltre raggiungere la zona nei successivi 10-15 giorni, prolungando la fase favorevole all’accumulo di neve.