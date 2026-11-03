Maltempo USA, Florida sommersa dalle piogge torrenziali: rischio record storico | VIDEO

La Florida orientale è alle prese con una grave emergenza meteorologica a causa delle piogge torrenziali che hanno investito diverse località dello Stato USA. Nelle zone più colpite della contea di Brevard, nella parte centro-orientale della penisola, sono caduti tra i 38-50 cm di pioggia. Quantitativi eccezionali che hanno trasformato numerose strade in veri e propri fiumi, sommerso automobili e provocato pesanti disagi alla circolazione. La situazione potrebbe ulteriormente peggiorare: secondo le previsioni, sono attesi 5-15 cm. Un’evoluzione che potrebbe avvicinare la Florida al suo record storico di pioggia caduta nell’arco di 24 ore.

Rischio record storico

L’attuale primato statale risale al 1980, quando a Key West furono registrati 23,28 pollici di pioggia, circa 59 cm, nell’arco di una giornata. L’evento fu determinato dall’interazione tra l’umidità associata all’uragano Jeanne, presente nel Golfo, e un fronte stazionario sul Sud della Florida. Si tratta di una configurazione atmosferica nella quale 2 masse d’aria, una fredda e una calda, si incontrano senza che nessuna delle 2 riesca a prevalere sull’altra. La persistenza di questa zona di contrasto può favorire precipitazioni prolungate e localmente molto intense.

Scuole chiuse e allerta inondazioni

L’emergenza ha già avuto conseguenze significative sulla vita quotidiana. Le scuole pubbliche della contea di Brevard hanno annunciato la sospensione delle attività didattiche a causa degli allagamenti. Al momento non è stata comunicata una data certa per la riapertura. Resta inoltre attiva un’allerta per possibili alluvioni lampo nelle aree di West Melbourne, Palm Bay e Grant-Valkaria. Nelle prime ore di lunedì il National Weather Service aveva invitato i residenti della contea di Brevard a raggiungere zone più elevate, definendo il rischio di alluvioni lampo una situazione potenzialmente letale. Criticità si registrano anche in altre zone della Florida centrale, dove sono già caduti circa 20-25 cm di pioggia.

Allerta estesa tra Florida centrale e meridionale

Il National Weather Service di Miami ha segnalato che, alle 14 locali di lunedì, erano attive allerte per alluvioni lampo in diverse aree della Florida meridionale e centrale. Due ulteriori avvisi riguardano la parte centrale e settentrionale della contea di Palm Beach, mentre un’allerta preventiva per il rischio di allagamenti interessa l’intera Florida meridionale fino alle 19 locali. Il servizio meteorologico nazionale ha inoltre confermato un livello 3 su 4 di rischio moderato per precipitazioni eccessive in alcune porzioni dello Stato, evidenziando la possibilità di accumuli significativi e conseguenze particolarmente gravi sul territorio.

Strade pericolose, l’appello delle autorità agli automobilisti

Tra le località maggiormente interessate dai disagi figura Port St. Lucie. La polizia locale ha segnalato importanti accumuli d’acqua nell’area di St. Lucie West, con condizioni di guida pericolose e diverse strade difficilmente percorribili. Le autorità hanno invitato gli automobilisti a evitare la zona, salvo situazioni di assoluta necessità, e a non attraversare tratti stradali sommersi. Il livello dell’acqua, infatti, può nascondere insidie e risultare molto più profondo di quanto appaia. Le squadre di emergenza sono già impegnate negli interventi per soccorrere automobilisti rimasti bloccati con i propri veicoli nelle aree allagate. La polizia continua a monitorare l’evoluzione della situazione e ha annunciato ulteriori aggiornamenti in caso di nuove chiusure stradali o problemi alla viabilità. Il National Weather Service ha infine rinnovato l’invito alla massima prudenza, raccomandando alla popolazione di seguire le indicazioni delle autorità locali e di non tentare mai di attraversare strade invase dall’acqua.