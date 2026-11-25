Per la prima volta in oltre mezzo secolo, i palloni della Macy’s Parade potrebbero rimanere bloccati a terra. Una tempesta con raffiche di vento che potrebbero arrivare a 90km/h, potrebbe rovinare la festa per la 100esima edizione della parata del Giorno del Ringraziamento, quest’anno prevista il 26 novembre. L’ultima volta che i palloni sono rimasti a terra risale al 1971. Per motivi di sicurezza, i palloni vengono tenuti a terra quando le raffiche superano i 50km/h. Nella giornata di domani, già dalle 8.30 del mattino ora locale, quando è previsto l’inizio della sfilata, sono previste raffiche fino a 48km/h. Il vento forte non comporterà l’annullamento della sfilata: comprometterà solo il volo dei palloni.

Americani in viaggio per il Thanksgiving: incognita maltempo

Alla vigilia del Giorno del Ringraziamento, una delle giornate di maggior traffico negli Stati Uniti, il movimento di persone su strada e nei cieli si intensifica ulteriormente, mentre si prevedono temporali sulla costa orientale, nevicate nelle regioni centrali, inondazioni costiere nell’ovest e persistono timori per possibili guasti tecnologici. Questa mattina, diversi viaggiatori hanno segnalato sui social media le lunghe code ai controlli di sicurezza negli aeroporti. Secondo la Transportation Security Administration, i tempi di attesa più lunghi hanno raggiunto gli 81 minuti all’aeroporto internazionale di Miami, mentre al Newark Liberty (nel New Jersey) e all’Aeroporto internazionale di Portland (in Oregon) l’attesa è stata di circa 40 minuti.

La TSA prevede di gestire circa 17,6 milioni di passeggeri nel periodo compreso tra martedì e lunedì. Secondo le previsioni dell’AAA (American Automobile Association), tra martedì e lunedì 81,5 milioni di americani si sposteranno per almeno 80 chilometri: quasi 73 milioni viaggeranno su strada e circa 6 milioni in aereo. Altri 2,6 milioni di persone utilizzeranno autobus, treni o navi da crociera. Il servizio di monitoraggio dei voli FlightAware ha segnalato questa mattina 31 voli cancellati e oltre 1.100 ritardi negli Stati Uniti.