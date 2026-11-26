Una delle più violente tempeste degli ultimi decenni ad abbattersi sulla costa orientale degli Stati Uniti nel giorno del Ringraziamento sta provocando una grave emergenza meteorologica in questo giovedì 26 novembre 2026. Il maltempo ha sconvolto gli spostamenti di migliaia di americani, provocato estese inondazioni nelle comunità costiere, abbattuto alberi e linee elettriche e lasciato quasi 200mila utenze senza corrente negli Stati del Medio Atlantico. La vastità e l’intensità del sistema perturbato hanno costretto le autorità ad adottare misure straordinarie, arrivando persino a rinviare la celebre Macy’s Thanksgiving Day Parade di New York, un evento senza precedenti nei cento anni di storia della manifestazione. La grande tempesta sta attraversando una delle regioni più densamente popolate degli Stati Uniti, con allerte per venti violenti e inondazioni lungo un vastissimo tratto di costa compreso tra Virginia Beach e New York. Condizioni meteorologiche particolarmente avverse stanno interessando anche Washington, Baltimora e Filadelfia, mentre le autorità delle regioni più settentrionali si preparano ad affrontare un ulteriore deterioramento della situazione nel corso del pomeriggio.

New York, rinviata la parata del Thanksgiving per la prima volta in cento anni

La conseguenza più significativa della tempesta sul programma delle celebrazioni del Giorno del Ringraziamento è il rinvio a sabato 28 novembre della tradizionale parata organizzata da Macy’s a New York. Per la prima volta nei suoi cento anni di storia, la manifestazione viene posticipata a causa delle condizioni meteorologiche. La decisione è stata assunta dalle autorità per tutelare l’incolumità dei partecipanti e degli spettatori, che avrebbero potuto trovarsi esposti a condizioni estremamente pericolose. “La sicurezza è e sarà sempre la nostra massima priorità”, ha dichiarato il sindaco di New York, Zohran Mamdani, durante una conferenza stampa organizzata mercoledì insieme a Macy’s. “E questa sarà una forte tempesta”. Anche Filadelfia ha deciso di cancellare la propria parata del Giorno del Ringraziamento, rinunciando alle celebrazioni previste in una giornata caratterizzata da piogge intense e venti potenzialmente dannosi.

Maltempo negli Stati Uniti: mareggiate, alberi abbattuti e danni agli edifici

Nonostante la fase più intensa della perturbazione fosse attesa in molte località soltanto nel pomeriggio di giovedì, già durante le prime ore della giornata il National Weather Service aveva registrato raffiche superiori ai 96 km/h nella Carolina del Nord e nell’area di Hampton Roads, in Virginia. Le onde impetuose e l’innalzamento del livello del mare indotto dalla tempesta hanno provocato l’allagamento di numerose strade nelle comunità costiere della Carolina del Nord, della Virginia, del Maryland, del Delaware, del New Jersey e dello Stato di New York. I mezzi di informazione locali e i responsabili dei servizi di emergenza hanno segnalato numerosi alberi abbattuti e danni sparsi alle proprietà. A Ocean City, nel Maryland, il vento ha parzialmente scoperchiato il tetto di un edificio, mentre nella contea di Montgomery, nell’area suburbana di Washington, almeno due abitazioni sono state danneggiate dalla caduta di alberi sradicati, secondo quanto riferito dal dipartimento dei vigili del fuoco della contea.

Blackout sulla costa orientale: oltre 190mila utenze senza energia elettrica

Particolarmente pesante è il bilancio dei disagi provocati dalla tempesta sulla rete elettrica. A metà mattinata oltre 190mila utenze risultavano prive di energia elettrica nella regione del Medio Atlantico. Più di 158mila appartenevano ai clienti di Dominion Energy in Virginia e nella Carolina del Nord. La parte sudorientale della Virginia è risultata particolarmente colpita, ma oltre 7mila utenze erano senza corrente anche nella contea di Fairfax, nei pressi di Washington. Altre società energetiche operanti nella regione hanno registrato conseguenze più circoscritte. Pepco, che fornisce elettricità nel Maryland e a Washington, ha riferito di quasi 8.800 utenze senza corrente, mentre Baltimore Gas and Electric ne ha segnalate oltre 11mila. Le autorità hanno avvertito che le interruzioni della fornitura elettrica potrebbero protrarsi fino al fine settimana.

Stato di emergenza a New York e in tutte le contee del New Jersey

Con la progressiva risalita della tempesta verso nord, le amministrazioni locali hanno intensificato le misure di prevenzione. La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza per la città di New York, Long Island e la contea di Westchester. Un analogo provvedimento è stato adottato nel vicino New Jersey, dove tutte le 21 contee dello Stato sono interessate dallo stato di emergenza. Il governatore del New Jersey, Mikie Sherrill, ha avvertito che la popolazione si trova ad affrontare una “grave tempesta che richiede a tutti noi di prestare attenzione”, invitando i cittadini a evitare gli spostamenti sulle strade durante le ore caratterizzate dalle condizioni meteorologiche peggiori. Nel Delaware, il governatore Matt Meyer ha raccomandato alla popolazione di mantenere carichi i telefoni cellulari e di avere a disposizione torce elettriche, scorte alimentari supplementari e medicinali. “Siate pronti a interruzioni di corrente e difficoltà negli spostamenti”, ha dichiarato mercoledì sera. “Modificate i vostri programmi se necessario e seguite le istruzioni dei responsabili dei servizi di emergenza”.

Inondazioni storiche nel New Jersey: Avalon vicina ai livelli della tempesta Jonas del 2016

Una delle situazioni più significative si registra ad Avalon, località costiera del New Jersey, dove la combinazione tra alta marea e innalzamento del livello marino provocato dalla tempesta ha determinato inondazioni di eccezionale portata. Scott Wahl, amministratore municipale della cittadina, ritiene che quella verificatasi nella mattinata di giovedì possa essere considerata una delle tre o quattro peggiori inondazioni mai registrate nella comunità. “Non siamo arrivati ai livelli dell’uragano Sandy, ma siamo abbastanza vicini alla tempesta invernale Jonas, che consideriamo la seconda più elevata mai registrata”, ha spiegato Wahl, facendo riferimento alla violenta perturbazione che colpì la regione nel 2016. Le inondazioni hanno determinato la chiusura di alcune strade e danneggiato o distrutto una dozzina di veicoli, mentre dalle prime ricognizioni non sono emersi gravi danni strutturali. “Fortunatamente, molte persone hanno prestato attenzione all’allerta e non sono venute sulla costa per trascorrere il Giorno del Ringraziamento nelle loro case al mare”, ha aggiunto Wahl. “Il preavviso è stato ampio”.

Caos negli aeroporti americani: centinaia di voli cancellati e ritardi nel giorno del Ringraziamento

La tempesta si è abbattuta sugli Stati Uniti in uno dei periodi più delicati dell’anno per il trasporto aereo, quello degli spostamenti legati alle festività del Thanksgiving. Sebbene numerosi collegamenti siano stati regolarmente effettuati, centinaia di voli hanno subito cancellazioni o ritardi nei principali aeroporti della costa orientale, sconvolgendo i programmi di migliaia di persone dirette verso le abitazioni di familiari e amici. Secondo i dati della piattaforma FlightAware, alle 9:30 del mattino, ora della costa orientale americana, risultavano già 372 voli cancellati e almeno 733 in ritardo tra i collegamenti interni agli Stati Uniti e quelli internazionali in arrivo o in partenza dal Paese. L’aeroporto internazionale Baltimore-Washington Marshall aveva registrato il maggior numero di cancellazioni, con 46 voli soppressi, pari a un quarto di tutte le partenze programmate nello scalo per giovedì, mentre un ulteriore 8% risultava in ritardo. Alla vigilia della festività, il segretario ai Trasporti degli Stati Uniti, Sean P. Duffy, aveva avvertito che gli spostamenti sarebbero stati “difficili” a causa delle perturbazioni in arrivo. Definendo questa settimana il Super Bowl del trasporto aereo statunitense, Duffy aveva spiegato su X che martedì il Paese aveva registrato la giornata più trafficata degli ultimi 16 anni, con un totale di 52mila voli. Le cancellazioni dovute al maltempo si aggiungono alle criticità già emerse nelle settimane precedenti, tra l’elevato volume di traffico previsto per le festività e alcuni problemi tecnologici. Il 22 novembre un malfunzionamento dei sistemi della compagnia aerea Delta aveva provocato ritardi per oltre mille voli, mentre il 13 novembre si era verificato un blocco delle partenze su scala nazionale dovuto ai lavori di sostituzione delle vecchie linee di telecomunicazione in rame con collegamenti in fibra ottica presso una struttura remota della Federal Aviation Administration.

Allerta mareggiate: il livello del mare potrebbe aumentare di oltre un metro

Uno dei fenomeni più pericolosi associati alla tempesta è rappresentato dalle inondazioni costiere. Il National Weather Service ha emesso allerte per l’intero litorale del New Jersey, gran parte della penisola di Delmarva, la baia di Chesapeake, la foce del fiume Hudson e la costa meridionale di Long Island. In alcune comunità sono previste inondazioni di notevole entità, favorite dall’azione persistente dei venti provenienti dall’oceano e dalla coincidenza con l’alta marea. Le previsioni indicano un possibile innalzamento del livello marino legato alla tempesta compreso tra circa 60 centimetri e 1,2 metri. Il National Weather Service ha avvertito che alcuni quartieri potrebbero rimanere “isolati al culmine delle inondazioni”, con conseguenze significative sulla viabilità e sull’accessibilità delle aree maggiormente esposte. Secondo la governatrice Mikie Sherrill, le inondazioni nel New Jersey meridionale potrebbero “eguagliare o superare” i livelli raggiunti dalle acque durante una precedente tempesta nordorientale verificatasi nel mese di settembre. Quell’evento aveva provocato una grave erosione delle spiagge e l’allagamento di alcune abitazioni e attività commerciali. “Le inondazioni costiere [di giovedì] potrebbero essere particolarmente intense perché i forti venti coincideranno con l’alta marea”, ha spiegato Sherrill, precisando che i maggiori rischi erano attesi nella mattinata del Giorno del Ringraziamento.

La dinamica meteorologica della grande tempesta del Thanksgiving

Il sistema perturbato responsabile dell’emergenza ha iniziato a organizzarsi sulla Florida nella serata di mercoledì 25 novembre. La sua evoluzione è stata alimentata e indirizzata verso ovest dall’avvicinamento di una perturbazione in quota, che ha contribuito allo sviluppo della circolazione depressionaria. Durante la notte il sistema ha piegato verso nord, raggiungendo gli Stati della Carolina e determinando forti venti diretti dall’oceano verso la terraferma, precipitazioni molto intense e temporali. Una delle caratteristiche più interessanti dal punto di vista meteorologico è la traiettoria del centro di bassa pressione, destinato a risalire lungo la catena degli Appalachi, seguendo un percorso molto più interno rispetto a quello delle tradizionali tempeste della costa orientale degli Stati Uniti. Il progressivo approfondimento della depressione favorirà lo sviluppo di venti superiori ai 128 km/h a circa 760 metri di quota. A queste altitudini sono attese raffiche particolarmente intense, che potrebbero essere trasferite verso la superficie terrestre attraverso le correnti discendenti associate ai rovesci più violenti e agli eventuali temporali. Questo meccanismo meteorologico aumenta il potenziale di danni anche nelle zone lontane dal litorale. Le precipitazioni più abbondanti e il maggiore potenziale di raffiche dannose interesseranno Washington, Baltimora, Filadelfia, il Delaware e il New Jersey tra la tarda mattinata e il pomeriggio di giovedì, durante la fase di transito del sistema depressionario attraverso gli Stati del Medio Atlantico.

Venti vicini alla forza di un uragano e rischio di alluvioni improvvise

Le autorità si preparano ad affrontare raffiche vicine alla forza di un uragano nelle comunità direttamente affacciate sull’oceano. Anche nelle regioni interne, tuttavia, il vento potrebbe raggiungere velocità di circa 96 km/h, comprese le aree attraversate dal corridoio autostradale dell’Interstate 95, una delle principali arterie di collegamento della costa orientale americana. Sono previste raffiche diffuse comprese tra 80 e 96 km/h, mentre le simulazioni dei modelli meteorologici ad alta risoluzione suggeriscono la possibilità di picchi localizzati tra 113 e 121 km/h lungo i tratti di costa maggiormente esposti. A New York le autorità hanno vietato il transito dei veicoli con sagoma elevata e degli autocarri privi di carico su sette importanti ponti, a causa del rischio che possano essere rovesciati dalla violenza del vento. Il sindaco Zohran Mamdani ha inoltre richiamato l’attenzione sul pericolo di alluvioni improvvise associate alle precipitazioni intense, invitando le persone che vivono nei quartieri situati a quote più basse o negli appartamenti seminterrati a monitorare attentamente l’evoluzione delle condizioni meteorologiche. La perturbazione raggiungerà anche il New England nella serata di giovedì, accompagnata da piogge abbondanti ma da venti generalmente meno intensi rispetto a quelli previsti negli Stati più meridionali. Raffiche superiori agli 80 km/h saranno comunque possibili a Cape Cod e sulle isole di Nantucket e Martha’s Vineyard.

La stessa tempesta porta forti nevicate nel Missouri e nell’Illinois

Gli effetti della vasta circolazione depressionaria non si limiteranno alla costa atlantica. Mentre gli Stati orientali saranno alle prese con piogge torrenziali, mareggiate e venti violenti, il medesimo sistema meteorologico provocherà abbondanti nevicate nelle regioni orientali del Missouri e in quelle occidentali dell’Illinois. Un’allerta per tempesta invernale è in vigore nell’area metropolitana di St. Louis, dove sono attesi accumuli nevosi compresi tra circa 8 e 15 centimetri. In alcune località a ovest della città il manto nevoso potrebbe raggiungere spessori compresi tra 15 e 25 centimetri. All’inizio delle precipitazioni nevose, nelle prime ore di giovedì, il centro della tempesta si troverà a oltre 965 chilometri di distanza verso sud-est. A determinare le nevicate sarà una debole e diffusa fascia secondaria di bassa pressione, conosciuta in meteorologia come saccatura invertita, che si estenderà verso nord-ovest rispetto al centro della depressione principale, favorendo lo sviluppo delle precipitazioni nevose nell’entroterra americano.

Previsioni meteo USA: la tempesta si attenua venerdì, torna il sole nel weekend

Nel corso di venerdì 27 novembre il sistema depressionario dovrebbe andare incontro a un graduale indebolimento, mantenendo tuttavia una circolazione perturbata responsabile di residue precipitazioni piovose nella valle dell’Ohio e di rovesci nevosi sui rilievi degli Appalachi settentrionali. Un miglioramento più significativo delle condizioni meteorologiche è atteso per sabato 28 novembre, quando il ritorno del sole interesserà gli Stati nordorientali. Proprio nella giornata di sabato è stata riprogrammata la storica parata del Ringraziamento di New York, dopo l’eccezionale rinvio imposto dalla tempesta.