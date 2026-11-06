Maltempo USA, nel New Jersey caduta la pioggia di un intero mese: inondazioni in molte località | VIDEO

Alcune località della costa del New Jersey, nel nord-est degli Stati Uniti, sono passate da quasi due settimane e mezzo di siccità a un violento temporale nella mattina locale di oggi, venerdì 6 novembre, con accumuli di pioggia che in alcune zone hanno raggiunto circa 100mm. Secondo le rilevazioni del National Weather Service, una linea di temporali ha attraversato il New Jersey all’alba, portando fulmini, tuoni e allagamenti in diverse aree delle contee di Monmouth e Ocean. Tra le località che hanno registrato circa 100mm di pioggia figurano Spring Lake Heights, Manasquan, Mantoloking e Point Pleasant Beach. L’ufficio dello sceriffo della contea di Ocean ha segnalato condizioni di allagamento in tutto il territorio della contea. A causa delle forti piogge, poco dopo le 7 del mattino erano state segnalate numerose chiusure stradali in località come Belmar, Middletown e Wall. Nel frattempo, tali strade sono state riaperte.

Caduta la pioggia che cade in un mese

Dopo 18 giorni consecutivi senza una goccia di pioggia, questa mattina alcune zone del New Jersey hanno ricevuto precipitazioni che, nel giro di poche ore, hanno raggiunto i volumi tipici di un intero mese. Solitamente, nel corso dell’intero mese di novembre, il New Jersey riceve 80-85mm di pioggia. Questa mattina, in sole poche ore, alcune località hanno registrato quantitativi pari o addirittura superiori a tale media mensile. “Non c’è stato un motivo particolare per questo nubifragio, se non il passaggio di un sistema temporalesco unito a un’elevata umidità nell’atmosfera“, ha spiegato il capo meteorologo Dan Zarrow. “La pioggia e il deflusso idrico riempiranno temporaneamente i corsi d’acqua e gioveranno alla vegetazione”.

Le forti piogge causano blackout disagi sulla rete NJ Transit

La pioggia ha provocato la caduta di un albero sulla linea ferroviaria “North Jersey Coast Line”, rendendo necessaria una sospensione temporanea del servizio. Venerdì mattina, circa 5.000 utenze servite da JCP&L sono rimaste senza elettricità; il numero è tuttavia diminuito rapidamente con l’attenuarsi delle precipitazioni. Zarrow ha precisato che, sebbene nessuna zona del New Jersey sia attualmente considerata in condizioni di siccità, questi temporali hanno contribuito ad alleviare le preoccupazioni legate alle cosiddette “siccità lampo” (flash droughts), fenomeni che si sviluppano rapidamente nell’arco di pochi giorni o settimane.