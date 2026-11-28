Oltre 260.000 persone sono ancora senza elettricità dopo che il maltempo ha colpito entrambe le coste degli Stati Uniti nei giorni scorsi, impattando pesantemente sugli spostamenti per le festività del Ringraziamento. Giovedì 26 novembre, le zone orientali sono state flagellate da una violenta tempesta, caratterizzata da forti venti, piogge intense e inondazioni lungo le coste. Secondo il sito di monitoraggio Poweroutage.us, la Pennsylvania è risultata lo stato più colpito dalle interruzioni di corrente nella mattinata di ieri. al picco del maltempo, i blackout avevano interessato circa 900.000 persone in diversi stati. La situazione sta migliorando, sebbene gli esperti meteo avvertano che ci vorrà ancora del tempo.

Proseguono inoltre i disagi per il traffico aereo: ieri, un’altra giornata di intensi spostamenti, si sono registrati centinaia di ulteriori ritardi e cancellazioni. Oltre 3.400 voli da, verso o all’interno degli Stati Uniti hanno subito ritardi, mentre circa 670 sono stati cancellati. Secondo Flightaware.com, nel giorno del Ringraziamento oltre 2.500 voli hanno registrato ritardi e più di 450 sono stati cancellati.