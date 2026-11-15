Maltempo USA: onde imponenti si infrangono sulla costa della California centrale, causando danni | VIDEO

Questa mattina, in concomitanza con la prima alta marea, la costa centrale della California è stata colpita da un moto ondoso eccezionale. Nella contea di Monterey, lungo Carmel Point, le onde raggiungono i 7,5-10,5 metri e sono già stati segnalati dei danni. “Il Dipartimento dei lavori pubblici della contea di Monterey sta chiudendo alcune strade nell’area di Carmel Point, poiché le onde hanno depositato rocce, sabbia e detriti sulla carreggiata”. Complessivamente, sette strade risultano chiuse. A Capitola, alcune attività commerciali hanno protetto ingressi e vetrine con assi di legno e sacchi di sabbia. L’acqua ha invaso i parcheggi; la zona dell’Esplanade è stata chiusa a causa di parziali inondazioni, che hanno interessato anche l’area dei “Capitola Venetians”.

A Santa Cruz, le autorità hanno annunciato la chiusura di tutte le spiagge cittadine e del molo (Santa Cruz Wharf) a partire dalle 22:00 di venerdì. Questa mattina, all’ingresso di Oceano Dunes, la forza del mare è arrivata fino alla biglietteria dei ranger. Lungo tutta la costa, le onde si infrangono superando le ringhiere di molti pontili, che rimarranno chiusi fino a lunedì 16 novembre. Le previsioni indicano l’arrivo di ulteriori onde di grande portata.

L’avviso alla popolazione

Ai residenti della costa californiana è stato consigliato di stare lontani dall’acqua, poiché sono previste “onde frangenti pericolosamente grandi” mentre delle tempeste attraversano la regione. Il National Weather Service (NWS) ha emesso un’allerta per mareggiate lungo la costa, che si estende dalla North Bay fino alla Baia di Monterey e a Big Sur. L’NWS ha definito il rischio meteorologico come estremo, esortando i residenti a evitare le spiagge. Gli esperti hanno sottolineato che le onde in arrivo possiedono una “forza tremenda“, capace di travolgere chiunque si trovi in ​​acqua, rendendo il rischio di annegamento estremamente elevato. “Un passo falso o una caduta potrebbero rivelarsi fatali. Nessun selfie vale la vostra vita. Se avete bisogno di essere soccorsi, mettete a rischio anche gli operatori di primo intervento. Informatevi sulle condizioni prima di recarvi sul posto“, ha dichiarato l’ente, che non esclude che le onde possano toccare i 12-15 metri.

Serie di perturbazioni in arrivo

L’allerta per mare agitato giunge mentre la prima di una serie di perturbazioni ha portato pioggia nella Bay Area e lungo la costa centrale della California. Dopo le prime piogge di venerdì e una tregua nella giornata di sabato, una seconda perturbazione attraverserà la regione tra domenica 15 e l’inizio di lunedì 16 novembre, portando ulteriori piogge. Un terzo sistema perturbato è atteso tra la tarda giornata di martedì 17 e le giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 novembre.