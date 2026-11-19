La costa atlantica della Florida è flagellata da piogge incessanti che, fino alla giornata di sabato 21 novembre, alimenteranno il pericolo di alluvioni lampo. Già nella giornata di mercoledì 18 novembre, le alluvioni avevano reso necessarie dichiarazioni di stato di emergenza, la chiusura di numerose strade e operazioni di salvataggio di persone rimaste bloccate dall’acqua alta. Nella tarda mattinata di oggi, giovedì, il Weather Prediction Center (WPC) della NOAA ha emesso un‘allerta di livello 4 su 4 per alluvioni lampo in alcune aree della contea di Brevard, incluse le località di Rockledge, Cocoa e Melbourne. Fino al primo pomeriggio di oggi, nelle contee di Brevard e Volusia rimangono in vigore avvisi di inondazione improvvisa (Flash Flood Warnings). Per l’intera costa atlantica della Florida – comprese le aree di Jacksonville e Miami, nonché zone dell’entroterra come Orlando – sono state diramate allerte per inondazioni, valide fino a venerdì 20.

Strade e quartieri allagati a Rockledge, evacuazioni a Cocoa

Il maltempo di questa settimana giunge a breve distanza dalle storiche e letali inondazioni che, all’inizio del mese, hanno colpito la “Space Coast” della Florida. Oggi si registrano strade e quartieri allagati a Rockledge. Diverse comunità di Rockledge, situate nei pressi del fiume St. Johns, stanno ancora facendo i conti con gli allagamenti verificatisi all’inizio del mese. Dallo storico evento di allora, il fiume è rimasto su livelli di piena critica e, nella mattinata di oggi, ha raggiunto un livello record nei pressi di Cocoa. Questa mattina, la contea di Brevard ha aperto un centro di accoglienza per i residenti sfollati presso il Walter Butler Community Center, invitando le persone a portare con sé biancheria da letto e altri beni di prima necessità. Alcuni residenti di Cocoa hanno riferito ai reporter dell’emittente FOX 35 Orlando di aver dovuto abbandonare le proprie abitazioni dopo che l’acqua le ha invase.

Salvataggi in diverse aree e stato di emergenza

Le inondazioni, che hanno interessato vaste aree della Florida meridionale a partire da martedì notte, hanno reso necessari interventi di salvataggio a Fort Lauderdale, Hollywood e in altre zone delle contee di Broward e Miami-Dade. Ieri, con l’aggravarsi della situazione, la contea di Broward e le città di Fort Lauderdale e Hollywood hanno dichiarato lo stato di emergenza. Il Governatore della Florida, Ron DeSantis, ha esteso la dichiarazione di emergenza, originariamente emessa a novembre per le inondazioni, anche alla contea di Broward, a seguito delle alluvioni di ieri, e ad altre contee lungo la costa atlantica in vista di ulteriori piogge previste per questa settimana. Alcune strade rimangono chiuse nella contea di Broward dopo la chiusura dell’Interstate 95 vicino all’Aeroporto internazionale di Fort Lauderdale-Hollywood nelle prime ore di mercoledì mattina. Le scuole della contea di Broward hanno sospeso le lezioni ieri e oggi, così come quelle delle contee di Brevard, Volusia, Indian River e Miami-Dade, che hanno anch’esse sospeso le lezioni per oggi.

Caduti oltre 350mm di pioggia

Un sistema temporalesco stazionario sulla Florida, combinato con venti orientali, sta convogliando un flusso costante di umidità nella regione, alimentando ripetuti acquazzoni fino a sabato. In alcune zone della Florida meridionale sono caduti oltre 350mm di pioggia da martedì 17, con diffuse alluvioni lampo lungo tutta la costa atlantica. Il Weather Prediction Center (WPC) della NOAA ha osservato all’inizio di questa settimana che questa minaccia di inondazione presenta condizioni atmosferiche simili a quelle dell’evento che ha causato le storiche inondazioni in alcune delle stesse aree all’inizio di questo mese.

Nel frattempo, i venti provenienti dal mare continueranno a generare onde alte e pericolose correnti di risacca, aumentando il rischio di inondazioni sulle spiagge. I venti persistenti potrebbero anche spingere l’acqua dell’oceano verso la costa, causando potenzialmente lievi inondazioni dovute alle maree nelle comunità costiere vulnerabili, soprattutto in prossimità dell’alta marea.