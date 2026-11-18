Piogge torrenziali e gravi inondazioni hanno bloccato strade, allagato case e reso necessari interventi di soccorso nella Florida sudorientale durante la notte, mentre si profila una minaccia di alluvioni che durerà diversi giorni lungo la costa atlantica dello stato. Alcune zone della parte settentrionale dell’area metropolitana di Miami, inclusa la contea di Broward, sono state colpite dalle precipitazioni più intense. Oltre 300mm di pioggia – più di quanto cada in tre mesi di novembre – sono caduti in poche ore nella zona di Hollywood, con alcune località colpite da oltre 120mm di pioggia all’ora, secondo il Servizio Meteorologico Nazionale di Miami.

Il sindaco di Hollywood ha dichiarato lo stato di emergenza e ha esortato i residenti a rimanere al riparo, mentre un torrente d’acqua ha bloccato tratti della Interstate 95 e della Florida’s Turnpike. I soccorritori hanno ricevuto oltre 300 chiamate di emergenza tra le 23:00 e le 4:00 locali, ha riferito il Dipartimento di Polizia di Hollywood, e i veicoli anfibi erano ancora in servizio nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 18 novembre. Le piogge torrenziali hanno causato il crollo del tetto del Tempio Sinai a Hollywood, secondo quanto riferito dalla Polizia. Non sono stati segnalati feriti. La contea di Broward ha dichiarato lo stato di emergenza, così come Fort Lauderdale.

Scuole chiuse

Il diluvio ha anche costretto alla chiusura delle scuole, compresi diversi campus della Keiser University. Tutte le scuole pubbliche della contea di Broward sono rimaste chiuse oggi e lo stato delle lezioni di domani “sarà comunicato nel corso della giornata”, ha dichiarato il distretto scolastico.

Ulteriori piogge e rischio allagamenti nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni, sono possibili ulteriori alluvioni lampo nel sud-est della Florida, ma l’area più a rischio si sposterà verso nord e comprenderà parti della Space Coast, già colpite da piogge storiche e gravi inondazioni all’inizio di questo mese. Alcuni fiumi in queste zone sono ancora in piena e vulnerabili alle inondazioni causate dalle ulteriori piogge. Nei prossimi giorni, venti provenienti dal mare e mareggiate si abbatteranno sulla costa della Florida, generando pericolose correnti di risacca e potenzialmente una grave erosione costiera.

Dopo aver flagellato la Florida, questa tempesta in formazione si dirigerà verso nord, dove probabilmente causerà disagi alla circolazione durante il weekend pre-Ringraziamento, solitamente molto trafficato. Rimarrà al largo della costa sudorientale fino a sabato 21 novembre, quando inizierà a spostarsi più a nord. L’impatto della tempesta sulla costa orientale all’inizio della prossima settimana dipenderà dalla sua traiettoria, che i modelli previsionali stanno ancora cercando di definire.

Maltempo USA, le immagini della Florida colpita dalle piogge torrenziali

Un diluvio su più giorni in Florida

La costa orientale della Florida dovrà affrontare tre giorni consecutivi di rischio alluvione di livello 3 su 4 fino a venerdì 20 novembre. Si prevedono precipitazioni diffuse da 75 a 150mm in tutta la Florida orientale fino a venerdì, con punte di 200-300mm o più in alcune zone lungo la costa orientale dello stato. Oltre 300mm di pioggia in alcune località, come Daytona Beach, equivarrebbero a quattro mesi di pioggia di novembre caduti in pochi giorni.

Aree più colpite difficili da individuare

Individuare con precisione le comunità che potrebbero subire questi picchi di precipitazioni è difficile e dipenderà da dove si formeranno i temporali e dove persisteranno con piogge torrenziali per diverse ore. Melbourne, in Florida, epicentro delle piogge storiche di inizio mese, si trova nella zona a più alto rischio di alluvioni per oggi e domani. La città ha appena registrato il giorno più piovoso di sempre il 2 novembre, con 290mm di pioggia caduti. Melbourne è a circa 200mm dal suo anno più piovoso di sempre, che potrebbe verificarsi durante la tempesta di questa settimana.

Venerdì, il livello 3 su 4 di rischio alluvioni si estende più a nord, fino quasi al confine tra Florida e Georgia. Qui, sono possibili tassi di pioggia superiori a 50mm all’ora, che si aggiungerebbero significativamente ai totali di pioggia dei due giorni precedenti e aumenterebbero le probabilità di gravi alluvioni. Periodi più piovosi della media non sono una sorpresa in Florida quest’autunno e inverno, poiché il Super El Niño continua a rafforzarsi, modificando i pattern meteorologici globali e aumentando la probabilità di temporali nel Sud-Est degli Stati Uniti.

Secondo il National Hurricane Center, esiste inoltre una probabilità moderata che il sistema possa trasformarsi in una tempesta pienamente tropicale o ibrida, qualora dovesse permanere sull’oceano per un tempo sufficiente. Tuttavia, tale eventuale classificazione non cambia sostanzialmente gli impatti previsti: in ogni caso, la tempesta porterà venti forti, piogge intense e inondazioni lungo le coste. “Kyle” sarà il nome della prossima tempesta della stagione degli uragani nell’Atlantico.