Le intense precipitazioni che hanno colpito le comunità della costa orientale degli Stati Uniti – già alle prese con inondazioni – hanno iniziato ad attenuarsi nella giornata di oggi, venerdì 27 novembre, mentre procede lentamente il ripristino dell’energia elettrica per centinaia di migliaia di utenze. Permane tuttavia il rischio di inondazioni legate all’alta marea, a seguito della serie di tempeste che hanno caratterizzato il periodo festivo del Ringraziamento. Il maltempo ha causato gravi disagi alla circolazione, abbattuto alberi e linee elettriche, e reso necessari interventi di salvataggio in acqua da New York alla Virginia. Altrove, oggi si registrano nevicate fino alla Tennessee Valley, mentre nel nord del New England cade pioggia gelata. Piogge hanno interessato il Midwest, la valle dell’Ohio e la regione dei Grandi Laghi inferiori. Nel Nord-Ovest, un altro sistema perturbato ha portato piogge lungo la costa dell’Oregon, con previsioni di ulteriori nevicate sulla catena delle Cascate e sui valichi montuosi in Montana e Wyoming.

Migliora ad Est

Secondo quanto riportato sul sito web del National Weather Service (NWS), le condizioni meteorologiche nell’intera parte orientale degli Stati Uniti sono destinate a migliorare, sebbene “questo imponente sistema richiederà del tempo per indebolirsi”. L’agenzia ha inoltre segnalato la presenza di forti venti, con velocità comprese tra 40 e 55km/h e raffiche ancora più intense, su gran parte della costa orientale. Fino ad oggi, sono rimaste in vigore allerte per inondazioni costiere dal New Jersey alla Virginia. Anche le zone costiere di Washington D.C. e Baltimora sono rimaste sotto allerta per inondazioni, complici le alte maree; in alcune località, il livello dell’acqua ha superato di quasi un metro la soglia abituale. Per il weekend sono previste condizioni meteorologiche più stabili.

Secondo il portale poweroutage.us, che monitora le interruzioni di corrente, questa mattina oltre 600.000 abitazioni e attività commerciali risultavano ancora senza elettricità, un dato in calo rispetto al picco di oltre 900.000 registrato ieri, giovedì 26; la maggior parte dei disservizi si concentra nella zona orientale.

Inondazioni e i disagi colpiscono la costa orientale

In Pennsylvania, il servizio ferroviario Amtrak ha subito interruzioni questa mattina sulla tratta tra Philadelphia e Harrisburg a causa di un grande albero caduto sui binari. Nel Maryland, quasi 2 milioni di utenti dei servizi idrici nelle contee di Montgomery e Prince George – ai quali era stato chiesto di limitare il consumo di acqua a causa dei blackout provocati dal maltempo – hanno ricevuto questa mattina la comunicazione che è possibile tornare a un utilizzo normale. L’ente gestore, WSSC Water, ha spiegato che la restrizione era stata introdotta per garantire riserve idriche sufficienti a eventuali operazioni antincendio durante la tempesta. A Baltimora, ieri sera, la Polizia ha chiuso diverse strade dopo che l’innalzamento del livello del mare ha causato allagamenti nei quartieri affacciati sull’acqua. A Ocean City e Rockville, inoltre, si è verificato il crollo dei tetti di alcuni edifici.

Il giorno del Ringraziamento, diverse persone sono state tratte in salvo dalle proprie auto a causa delle inondazioni, ha dichiarato il sindaco di New York Zohran Mamdani, e interventi simili sono stati segnalati in altre comunità costiere. Nella città di New York, si è registrato anche il crollo di diverse impalcature, fortunatamente senza causare feriti. Il maltempo ha causato il primo rinvio in assoluto della parata del Ringraziamento di Macy’s. A Norfolk, in Virginia, le squadre di soccorso hanno salvato 39 persone e due cani, ha scritto il consigliere comunale Tomy Smigel.

Le tempeste hanno anche allagato aree dal North Carolina al New Jersey con l’arrivo dell’alta marea. Diverse località hanno registrato livelli d’acqua record: a Wachapreague, in Virginia, l’acqua ha raggiunto un’altezza di circa 1,8 metri, superando di oltre 60cm il precedente record del 1998. Le strade sono state chiuse e i soccorritori hanno salvato persone dalle auto bloccate nell’acqua. Avalon, nel New Jersey, ha subito alcune delle peggiori inondazioni della sua storia, ha affermato l’amministratore comunale di Avalon, Scott J. Wahl. Le acque alluvionali hanno trascinato detriti sulla strada e alcuni automobilisti sono stati salvati dopo aver aggirato le barricate finendo in acqua, ma non sono stati segnalati feriti, ha aggiunto. Alcune autostrade e ponti sono stati temporaneamente chiusi.

Stato di calamità per la Florida

Ieri il Presidente Donald Trump ha firmato una dichiarazione di stato di calamità per la Florida in risposta alle precedenti inondazioni che hanno danneggiato centinaia di case e richiesto interventi di soccorso in acqua. Trump aveva approvato i finanziamenti all’inizio di questa settimana.

Neve in Tennessee e nel Midwest

Oggi, parte del Tennessee è sotto allerta tempesta invernale per possibili nevicate fino a 2,5cm, dopo che la pioggia si era trasformata in nevicata leggera il giorno del Ringraziamento. Alcune emittenti locali hanno riferito che si trattava della nevicata più abbondante registrata in quella zona durante le festività negli ultimi 75 anni. Le condizioni meteorologiche sono più calme oggi nel Midwest rispetto al giorno del Ringraziamento. Ieri, nel Missouri orientale, sono caduti fino a 38cm di neve, secondo l’NWS. La pista di pattinaggio di Wentzville, nel Missouri, che ospita partite di hockey e altre attività di pattinaggio su ghiaccio, era vuota quando il tetto è crollato nelle prime ore di ieri. Rimarrà chiusa fino a nuovo avviso, hanno dichiarato i responsabili della struttura.

Allagamenti e maree eccezionali sulla costa pacifica

Nel frattempo, onde generate dall’alta marea e forti venti hanno causato allagamenti lungo la costa del Pacifico ieri. Le condizioni meteorologiche erano previste anche per oggi, ha affermato l’NWS. Maree eccezionali hanno colpito la costa occidentale. Le maree record lungo la costa californiana hanno costretto all’evacuazione di aree che vanno dalla contea di Humboldt, nell’estremo nord, alla contea di Ventura, vicino a Los Angeles.

Anche oggi non manca il maltempo

Forti nevicate erano previste in alcune zone del Montana e del Wyoming nel corso della giornata di oggi. Secondo l’NWS, una rinnovata ondata di umidità associata a un fiume atmosferico che attraversa il Pacifico nordoccidentale si sta spostando verso le Montagne Rocciose settentrionali. Si prevede che interagisca con il calo delle temperature a seguito dello sviluppo di un sistema frontale.