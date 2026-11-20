Nella celebre località sciistica di Mammoth Lakes situata sul versante orientale della Sierra Nevada, la neve ha iniziato a cadere con straordinaria intensità raggiungendo in breve tempo spessori che sfiorano il metro di altezza e costringendo gli addetti agli impianti e i residenti a lavorare senza sosta con pale e mezzi meccanici per liberare gli accessi agli edifici e le terrazze dei rifugi completamente sommersi dal manto bianco. Le immagini che arrivano dalla cittadina californiana restituiscono uno scenario tipico del pieno inverno con cumuli compatti che arrivano quasi a toccare i tetti delle abitazioni e delle strutture ricettive regalando condizioni ideali agli appassionati di sport invernali che possono così godere di un avvio di stagione anticipato e particolarmente generoso.

Se sulle piste da sci l’arrivo anticipato di questa ondata di maltempo viene accolto con grande entusiasmo perché garantisce non soltanto piste perfette ma anche una preziosa riserva idrica per l’intero Stato della California nei mesi più caldi la situazione lungo le arterie di collegamento risulta decisamente più complessa e critica. Spostandosi verso nord lungo la Interstate 80 che rappresenta la principale via di comunicazione tra la California e il Nevada attraverso il temuto valico del Donner Summit le intense precipitazioni accompagnate da forti raffiche di vento e da un rapido abbassamento delle temperature hanno trasformato l’asfalto in una lastra scivolosa provocando numerosi testacoda e uscite di strada da parte di automobilisti colti di sorpresa dal peggioramento.

Per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente e per consentire ai mezzi di soccorso e agli spazzaneve di operare in sicurezza la polizia stradale californiana insieme ai tecnici del dipartimento dei trasporti ha disposto la chiusura temporanea dell’autostrada in entrambe le direzioni bloccando il flusso dei veicoli diretti verso est all’altezza di Colfax e fermando contemporaneamente tutto il traffico diretto verso ovest al confine con lo Stato del Nevada.

I pannelli a messaggio variabile installati lungo il percorso avvisano gli automobilisti in coda dello stop forzato dovuto agli incidenti sulla carreggiata invitando alla massima pazienza mentre le squadre di emergenza lavorano in condizioni di visibilità quasi nulla per rimuovere i mezzi intraversati e ripristinare la percorribilità di uno dei passi montani più spettacolari e insidiosi del Nord America.