Le inondazioni nel Delaware causate da una violenta tempesta nel giorno del Ringraziamento hanno provocato questa mattina la chiusura di un tratto della Route 1, nella contea costiera di Sussex, interrompendo il traffico in direzione nord tra Bethany Beach e Dewey Beach. Alle 8:52 locali, il Dipartimento dei Trasporti del Delaware (DelDOT) ha comunicato su Facebook la chiusura della Route 1 in direzione nord, nel tratto compreso tra Bethany Beach e Dewey Beach, a causa di allagamenti. Alle 6:22, il DelDOT ha segnalato la chiusura di Deep Branch Road, all’altezza di Trinity Drive a Georgetown, a causa di un albero caduto; agli automobilisti è stato consigliato di cercare un percorso alternativo fino a nuovo ordine. Questa mattina a Georgetown, sono state registrate raffiche di vento fino a 80km/h, secondo il National Weather Service di Philadelphia/Mount Holly.

Una tempesta nor’easter per il Ringraziamento

Il Delaware si prepara ad affrontare una potente tempesta (un cosiddetto “nor’easter“) nel giorno del Ringraziamento, che porterà venti potenzialmente distruttivi, forti piogge e inondazioni che potrebbero rivelarsi storiche in alcune aree dello Stato. Secondo il National Weather Service, è molto probabile che la tempesta provochi gravi disagi nella giornata di oggi; le condizioni peggiori sono attese nel corso della giornata, prima che il sistema meteorologico inizi ad allontanarsi nella giornata di domani, venerdì 27 novembre.

Tra le principali preoccupazioni vi sono le inondazioni lungo la costa. Sono previsti allagamenti da moderati a gravi lungo la costa atlantica del Delaware e la baia del Delaware, con il picco critico atteso in concomitanza con l’alta marea. Gli esperti hanno avvertito che, nelle località di Lewes e Bowers Beach, il livello dell’acqua potrebbe raggiungere valori potenzialmente storici. Le inondazioni potrebbero rendere impraticabili alcune strade, danneggiare strutture vulnerabili e isolare temporaneamente diverse località. Il susseguirsi dei cicli di alta marea potrebbe causare allagamenti fino al pomeriggio di domani.

Venti violenti potrebbero causare blackout

Il vento rappresenta un’altra minaccia significativa. Il National Weather Service prevede raffiche diffuse tra gli 80 e i 110km/h, con punte che lungo la costa potrebbero superare i 110km/h. Secondo i meteorologi, i venti più intensi si verificheranno oggi e potrebbero persistere per diverse ore. La combinazione di venti forti e terreno saturo d’acqua aumenterà il rischio di caduta di alberi e di diffuse interruzioni dell’energia elettrica. Sono in vigore allerte per forti venti in gran parte della regione. Le condizioni dovrebbero migliorare leggermente domani, sebbene il vento rimarrà sostenuto. I venti da sud-ovest, con velocità tra i 25 e i 30km/h, potrebbero ancora raggiungere raffiche tra i 50 e i 65km/h.

Le forti piogge aumentano il rischio di allagamenti

Si prevede che la tempesta porti da 25 a 75mm di pioggia, con possibili accumuli isolati superiori a 100mm vicino alla costa. Le piogge più intense sono attese tra le 7:00 e le 19:00 circa di oggi. Non si prevedono allagamenti improvvisi diffusi, ma le forti piogge potrebbero peggiorare gli allagamenti dovuti alle maree, in particolare in prossimità dell’alta marea. Le zone con scarso drenaggio potrebbero allagarsi e le foglie cadute che ostruiscono i tombini potrebbero peggiorare ulteriormente la situazione. Il Servizio Meteorologico Nazionale di Philadelphia/Mount Holly ha emesso avvisi e allerte per forti venti, inondazioni costiere, allagamenti e problemi marittimi in tutta la regione questa mattina. Si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteo domani, con l’allontanamento della tempesta.