L’inverno si fa sentire in Val d’Ayas, in Valle d’Aosta, dove la mattinata si è aperta con un suggestivo scenario imbiancato. La neve è arrivata anche intorno ai 1.640 metri di quota, ricoprendo i tetti e il paesaggio con una prima coltre bianca. Più in alto gli accumuli potrebbero aver raggiunto e superato i 30 cm. A raccontare lo spettacolo è il nostro lettore Massimo Balegno, che ci ha inviato una testimonianza dalla valle. Un paesaggio tipicamente invernale che, tuttavia, ha già iniziato a trasformarsi con il passare delle ore. Dopo la nevicata, infatti, sono comparsi i primi sprazzi di sole.

La situazione è legata al passaggio di una perturbazione atlantica, che sta attraversando rapidamente l’Italia da Ovest verso Est, portando condizioni di maltempo soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, con piogge localmente intense e venti occidentali sostenuti. Il quadro meteorologico è destinato a migliorare già nel corso del pomeriggio, con le precipitazioni in graduale esaurimento. Dopo il passaggio perturbato, venerdì e sabato dovrebbero essere caratterizzati da condizioni più stabili e asciutte, mentre per domenica si profila già una nuova perturbazione atlantica.

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