Da questa mattina è in corso una nevicata che sta interessando l’intero versante delle Dolomiti bellunesi. Le precipitazioni più abbondanti si registrano sopra i 1.300 metri e toccano Arabba, Cortina d’Ampezzo, la ski area del Civetta, il Monte Agudo, la zona del Passo San Pellegrino e sono arrivate anche in alcune aree di fondovalle, come Alleghe e Auronzo di Cadore. In base alla quota, la neve si è accumulata tra i 5 e i 20cm. Le previsioni di Arpav indicano una pausa tra il pomeriggio di oggi e la notte di domenica 22 novembre, quando è prevista una perturbazione che porterà altra neve fresca favorita dall’abbassamento delle temperature. Le nevicate sulle Dolomiti dovrebbero proseguire anche per l’intera giornata di domenica.

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