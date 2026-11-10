Maltempo Veneto, parte la procedura per gli indennizzi alle aziende agricole danneggiate a fine agosto

Maltempo Veneto, dalla Regione arriva un sostegno delle imprese agricole colpite dai violenti fenomeni meteorologici del 28 agosto scorso

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La Giunta regionale del Veneto ha approvato oggi la proposta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica per i danni provocati da vento forte e grandine lo scorso 28 agosto nelle province di Padova, Verona e Vicenza, individuando i territori comunali interessati e trasmettendo al Ministero dell’Agricoltura la richiesta di riconoscimento dell’evento calamitoso. L’evento del 28 agosto aveva interessato in particolare la pianura centro-occidentale del Veneto, tra Veronese, Vicentino e Padovano, con temporali organizzati, grandinate, rovesci intensi e raffiche di vento eccezionali. Nella pianura padovana e nell’area dei Colli Euganei sono state registrate raffiche superiori ai 70km/h, con punte prossime ai 100km/h, mentre nel Veronese il vento ha raggiunto i 148km/h. Il Presidente Alberto Stefani aveva dichiarato lo stato di emergenza regionale già il 29 agosto, il giorno successivo, con proprio decreto.

I danni sul territorio

I danni hanno interessato soprattutto fabbricati rurali, stalle, ricoveri per attrezzi e magazzini, con coperture, coibentazioni e lucernai danneggiati. Colpiti anche tunnel mobili, teloni, strutture e impianti irrigui. In diversi casi, il cedimento delle strutture di ricovero ha provocato danni anche a macchinari e attrezzature agricole. L’istruttoria condotta da Avepa, sulla base delle segnalazioni raccolte dagli Sportelli Unici Agricoli, ha individuato i territori nei quali i danni stimati alle strutture aziendali non assicurabili e alle scorte superano il 30% della produzione lorda vendibile ordinaria, soglia prevista per l’accesso alle provvidenze del Fondo di Solidarieta’ Nazionale.

Non lasciamo sole le aziende che hanno subito danni a causa di un evento meteorologico particolarmente violento – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Dario Bond -. Abbiamo completato il lavoro di ricognizione e delimitazione dei territori colpiti e oggi attiviamo il percorso previsto dalla normativa nazionale per consentire alle imprese agricole di accedere agli aiuti del Fondo di Solidarietà Nazionale”. “Ora la parola passa al Ministero, chiamato a riconoscere formalmente il carattere eccezionale dell’avversità atmosferica – specifica Bond -. È un passaggio necessario perché le imprese abbiano possibilità di ristoro dei danni”.

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