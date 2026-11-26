Le abbondanti precipitazioni delle ultime 24 ore hanno assunto carattere nevoso oltre i 1200-1300 metri sulle montagne del Veneto, incrementando l’innevamento, soprattutto nelle Dolomiti bellunesi. Le nevicate hanno interessato anche le Prealpi vicentine, veronesi e bellunesi. Secondo i dati forniti dall’Arpav e dal Centro Valanghe di Arabba, il manto nevoso aggiornato al suolo varia, in provincia di Belluno, dai 10-15cm a Cortina d’Ampezzo e Falcade, mentre più consistente è il manto in quota: 20cm a Comelico Superiore, 30cm alle Pale di San Martino, ad Arabba, Cima Pradazzo, Monte Piana di Misurina, 35cm a Passo Falzarego e sul Monte Cherz, sino al mezzo metro a Col dei Baldi e un massimo di 65cm a Ra Valles, sopra Cortina. Abbondante anche l’innevamento sull’Altopiano di Asiago (Vicenza) e sulle Prealpi con un massimo di circa 40cm a Cima XII e Campomolon, mentre 25-30cm si registrano nei comprensori sciistici del Verena di Roana, alle Melette di Gallio e a Valmaron. Circa 35cm di neve al suolo sul Monte Baldo nel Veronese.

Soddisfazione da parte degli operatori turistici in vista del prossimo week-end e per il ponte dell’Immacolata, che quest’anno ha un lungo “ponte” a partire da sabato 5 dicembre.

Non mancano i disagi

Le nevicate delle ultime ore hanno creato anche disagi. Dalle 20.00 di ieri, i Vigili del Fuoco di Belluno sono impegnati in provincia per far fronte alle criticità causate dall’ondata di maltempo che ha interessato in particolare l’area del Cadore e dell’Ampezzano. Fino a questo momento sono stati circa dieci gli interventi, per lo più per l’assistenza e il recupero di mezzi pesanti e di un’autovettura rimasti bloccati. Hanno operato le squadre del distaccamento di Cortina d’Ampezzo, di Pieve di Cadore e del distaccamento volontario di San Vito di Cadore. Al momento è in corso l’intervento al Passo Mauria, dove sono impegnati i pompieri volontari di Calalzo di Cadore insieme a un’autogru inviata dalla sede centrale di Belluno per il recupero di mezzi pesanti.

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