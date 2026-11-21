È esattamente quanto accaduto tra le giornate di giornate di giovedì 19 e la notte appena trascorsa in Romania, dove l’anemometro della stazione meteorologica di Bisoca, adagiata a oltre ottocento metri di altitudine nel distretto di Buzău, ha registrato una raffica impressionante di 141,84 Km/h che equivale a quasi quaranta metri al secondo e supera ampiamente la soglia minima di un uragano di prima categoria. Mentre sulle alture della Curvatura dei Carpazi il vento ‘ululava’ con una violenza capace di piegare strutture metalliche, sradicare alberi secolari e abbattere i pali dell’alta tensione lasciando interi villaggi senza elettricità per ore, a centinaia di chilometri di distanza verso ovest la natura metteva in scena un paradosso altrettanto spettacolare.

Nella località di Ghioroc, nel distretto di Arad, un violento temporale ha scaricato al suolo una fitta coltre di grandine che ha ricoperto strade, cortili e marciapiedi con un manto bianco spesso diversi centimetri, regalando immagini surreali più simili a una nevicata invernale o alle conseguenze di una supercella di luglio che a una normale serata autunnale. Per comprendere come possano convivere nello stesso episodio perturbato raffiche da uragano sui rilievi e grandinate intense a bassa quota bisogna osservare la dinamica delle masse d’aria che hanno attraversato l’Europa centro-orientale nelle ultime quarantotto ore.

La grandine infatti non è un fenomeno legato al freddo intenso al suolo bensì all’instabilità convettiva che si scatena quando uno strato di aria relativamente mite e carica di umidità rimane intrappolato vicino alla superficie terrestre mentre in quota irrompe una massa d’aria gelida di origine polare o artica.

Questo fortissimo gradiente termico verticale costringe l’aria calda a risalire con grande velocità formando imponenti nubi cumulonembi all’interno delle quali le gocce d’acqua vengono sospinte ripetutamente verso l’alto fino a congelare in chicchi di ghiaccio che precipitano violentemente quando le correnti ascensionali non riescono più a sostenerne il peso.

Allo stesso tempo il rapido approfondimento di un minimo depressionario a ridosso dell’arco carpatico ha generato una differenza di pressione atmosferica talmente ripida da accelerare i flussi d’aria lungo i crinali e nelle vallate esposte, trasformando Bisoca e i rilievi limitrofi tra Buzău e Vrancea in un vero e proprio corridoio aerodinamico naturalistico. L’effetto al suolo non si è limitato al solo record strumentale registrato sugli altipiani di Buzău poiché l’intero sistema perturbato ha lasciato una lunga scia di disagi in oltre ottanta località distribuite in ventiquattro distretti del Paese oltre che nella capitale Bucarest.

Dal distretto di Vrancea, finito direttamente sotto allerta di codice rosso per vento estremo insieme alle vette più alte, fino ai comprensori di Brașov, Neamț e Alba, le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile hanno lavorato senza sosta per rimuovere tronchi abbattuti sulle carreggiate, mettere in sicurezza tetti scoperchiati e ripristinare le linee elettriche danneggiate dalle raffiche.

Episodi così ravvicinati e contrastanti ricordano quanto le stagioni di transizione alle medie latitudini siano diventate teatri privilegiati per gli scambi meridiani di calore e di energia atmosferica, dove basta l’incontro tra un ultimo respiro mite di fine autunno e una discesa d’aria fredda in quota per riscrivere nel giro di una sola notte i parametri meteo di un’intera nazione.