Il destino dei mammiferi nel mondo ha seguito traiettorie molto diverse negli ultimi trent’anni, ma il bilancio complessivo mostra una netta prevalenza dei peggioramenti rispetto ai miglioramenti. Il 9% delle specie ha registrato un deterioramento del proprio stato di conservazione, mentre meno dell’1% ha mostrato un miglioramento. È quanto emerge da uno studio coordinato dalla Sapienza Università di Roma, che ha analizzato l’evoluzione del rischio di estinzione di quasi 5.000 specie, individuando i principali fattori associati al loro declino e all’efficacia delle misure di tutela. Dai primati del Sud-est asiatico all’okapi delle foreste del Congo, fino alla lince iberica, alcune specie si sono avvicinate all’estinzione, altre hanno mantenuto stabile il proprio stato di conservazione e soltanto una piccola parte ha registrato progressi. La ricerca evidenzia soprattutto il peso delle minacce esterne, che incidono sull’evoluzione del rischio di estinzione più delle caratteristiche biologiche delle singole specie.

Mammiferi a rischio estinzione: lo studio della Sapienza su quasi 5.000 specie

La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Conservation Biology, è stata coordinata dal laboratorio Global Mammal Assessment del Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” della Sapienza Università di Roma. Allo studio hanno collaborato l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) ed esperti provenienti da importanti istituzioni internazionali, tra cui la Zoological Society of London, l’Università di St Andrews e i gruppi specialistici della Species Survival Commission dell’IUCN. L’indagine ha preso in esame i dati della Lista Rossa IUCN, ricostruendo l’evoluzione del rischio di estinzione di 4.992 specie di mammiferi dal 1996 a oggi. L’obiettivo è stato quello di superare la tradizionale fotografia delle specie minacciate in un determinato momento, concentrandosi invece sulle trasformazioni avvenute nel corso del tempo. Un approccio che ha permesso di individuare quali specie abbiano subito un deterioramento delle proprie condizioni, quali abbiano registrato un miglioramento e quali fattori siano associati a queste differenti evoluzioni. Per rendere l’analisi più accurata, i ricercatori hanno distinto i cambiamenti effettivi nello stato di conservazione da quelli derivanti esclusivamente dall’acquisizione di nuove conoscenze scientifiche o da revisioni tassonomiche. Successivamente hanno messo in relazione l’andamento delle specie con le loro caratteristiche biologiche, il numero di minacce presenti, la distribuzione geografica e gli interventi di conservazione attuati.

Un mammifero su quattro è minacciato: il declino delle specie negli ultimi trent’anni

Il quadro generale della biodiversità dei mammiferi conferma una situazione delicata. Attualmente circa un quarto delle specie è minacciato di estinzione, rientrando in una delle tre categorie di rischio individuate dalla Lista Rossa IUCN: vulnerabile (VU), in pericolo (EN) oppure in pericolo critico (CR). I risultati dello studio consentono di osservare come sia cambiata questa situazione nell’arco di circa tre decenni. Il dato principale riguarda lo squilibrio tra deterioramenti e miglioramenti: il 9% delle specie analizzate è passato a una categoria di rischio più elevata, mentre meno dell’1% è passato a una categoria di rischio inferiore. La ricerca mostra dunque che i peggioramenti sono stati molto più frequenti dei recuperi, nonostante l’esistenza di interventi di tutela associati a risultati positivi. L’analisi dei cambiamenti nel tempo permette inoltre di distinguere le specie che si trovano già in condizioni critiche da quelle per cui il rischio sta progressivamente aumentando.

Le minacce esterne sono il principale fattore di peggioramento

Uno degli aspetti più importanti emersi dalla ricerca riguarda i fattori associati al deterioramento dello stato di conservazione. Secondo gli studiosi, a incidere maggiormente sono le pressioni esterne, in particolare il numero di minacce alle quali una specie risulta contemporaneamente esposta. Il rapporto individuato è particolarmente significativo: le specie sottoposte a più di dieci minacce contemporaneamente presentano una probabilità di peggioramento che arriva a circa il 40%. Il risultato mette in evidenza l’importanza dell’accumulo delle pressioni nel determinare l’evoluzione del rischio di estinzione. La presenza simultanea di numerose minacce emerge infatti come uno degli elementi maggiormente associati al deterioramento delle condizioni di conservazione. Diversamente, le caratteristiche biologiche intrinseche delle specie sembrano avere un peso più limitato nel determinare quali mammiferi peggiorino nel corso degli anni. Tra i fattori esaminati figurano le dimensioni corporee e il numero di individui per cucciolata, caratteristiche che contribuiscono a descrivere la biologia delle specie ma che non risultano decisive quanto le pressioni esterne nell’analisi dei cambiamenti temporali. A chiarire questa distinzione è Claudia Fornarini, prima autrice dello studio: “le caratteristiche biologiche aiutano a capire perché alcune specie sono più minacciate di altre, ma sono soprattutto le pressioni esterne a spiegare quali peggiorano nel tempo”.

Primati tra i mammiferi più vulnerabili: rischio di peggioramento 14 volte superiore ai roditori

L’indagine ha individuato differenze significative anche tra i diversi ordini di mammiferi. A distinguersi negativamente sono soprattutto i primati, per i quali è stata rilevata una probabilità di deterioramento di circa 14 volte superiore rispetto ai roditori. Si tratta di uno dei risultati più rilevanti emersi dall’analisi, perché mostra come l’evoluzione dello stato di conservazione possa variare sensibilmente tra gruppi diversi di mammiferi. Le differenze riguardano anche la distribuzione geografica. Secondo lo studio, i peggioramenti risultano più frequenti nel Sud-est asiatico, in Africa e in Australasia, aree nelle quali numerose specie hanno registrato un aumento del rischio di estinzione nel periodo considerato. L’analisi geografica e quella relativa ai diversi ordini di mammiferi contribuiscono così a delineare un quadro nel quale il deterioramento della biodiversità non procede in maniera uniforme, ma presenta differenze legate ai gruppi animali e ai territori esaminati.

Specie quasi minacciate, il risultato sorprendente: rischio di peggioramento oltre quattro volte superiore

Tra le conclusioni più significative dello studio emerge un dato relativo alle specie che non hanno ancora raggiunto le categorie ufficiali di minaccia. Le specie classificate come “quasi minacciate” (NT), pur non essendo ancora considerate vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico, sono quelle che mostrano una particolare propensione al deterioramento. Secondo i risultati della ricerca, la probabilità di peggioramento delle specie quasi minacciate è oltre quattro volte superiore rispetto a quella delle specie non a rischio. È un elemento importante per comprendere come impostare le strategie di protezione della biodiversità. Una specie che non figura ancora tra quelle ufficialmente minacciate può infatti trovarsi in una condizione di particolare vulnerabilità rispetto a un futuro peggioramento. La classificazione come quasi minacciata assume quindi un valore significativo anche in termini di prevenzione, perché identifica una fase nella quale è possibile intervenire prima che il rischio di estinzione raggiunga livelli più elevati. A sottolineare le implicazioni di questo risultato è Carlo Rondinini, autore senior dello studio e professore di zoologia presso la Sapienza: “gli interventi di conservazione si concentrano sulle specie già in grave pericolo, ma le specie quasi minacciate rappresentano una finestra di opportunità: agire prima può evitare danni irreversibili”.

Conservazione della biodiversità, le azioni di tutela possono migliorare il futuro dei mammiferi

Nonostante la netta prevalenza dei peggioramenti rispetto ai miglioramenti, la ricerca offre anche indicazioni positive sull’efficacia delle politiche di conservazione. L’analisi mostra infatti che le specie destinatarie di un maggior numero di azioni di tutela hanno probabilità più elevate di migliorare il proprio stato di conservazione. Un risultato che evidenzia il ruolo degli interventi di protezione nel favorire un’evoluzione positiva del rischio di estinzione, pur in un contesto nel quale i recuperi rimangono relativamente rari. La ricerca coordinata dalla Sapienza suggerisce quindi la necessità di affiancare agli sforzi dedicati alle specie già gravemente minacciate anche strategie preventive rivolte ai mammiferi che si trovano ancora in categorie di rischio inferiori. L’attenzione alle specie quasi minacciate, insieme alla valutazione del numero di pressioni esterne e all’individuazione dei gruppi e delle aree geografiche maggiormente esposti al deterioramento, può contribuire a orientare gli interventi di conservazione. La prospettiva indicata dallo studio è quella di una tutela della biodiversità capace di intervenire prima che il declino diventi difficile da invertire, senza rinunciare alle azioni necessarie per salvaguardare le specie che si trovano già nelle condizioni più critiche.