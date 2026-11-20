La prima intensa mareggiata della stagione autunnale si abbatte sul litorale romano e mette a dura prova gli stabilimenti balneari di Fregene. Onde alte fino a 2 metri e mezzo e raffiche di vento che hanno raggiunto i 50 nodi hanno investito la costa, provocando danni alle strutture e aggravando una situazione già compromessa dalla progressiva erosione del litorale. Il tratto centrale della costa è tra le aree maggiormente esposte agli effetti del maltempo. La forza del mare ha riacceso l’allarme tra gli operatori balneari, da tempo alle prese con le conseguenze dell’erosione e con la necessità di interventi strutturali a difesa della costa. La Guardia Costiera ha avviato una ricognizione per verificare l’entità dei danni causati dalla mareggiata e valutare le condizioni delle strutture interessate.

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