Il Marocco compie un nuovo passo nello sviluppo delle energie rinnovabili con l’avvio dei lavori per la realizzazione di una centrale solare a Lamrija, nella provincia di Jerada. L’impianto, la cui prima fase avrà una potenza di 3 megawatt, rappresenta un investimento destinato a rafforzare la disponibilità di energia elettrica pulita sul territorio. Una volta entrata in funzione, la centrale dovrebbe garantire una produzione annuale di circa 6 gigawattora di elettricità, equivalente al fabbisogno di oltre 4.000 famiglie della provincia. Il progetto si inserisce in un programma di investimento più ampio, che prevede una capacità installata complessiva di 10 megawatt e risorse economiche per 114,5 milioni di dirham. A riferire i dettagli dell’iniziativa è il sito marocchino Yabiladi.

Centrale solare di Jerada, avviati i lavori per la prima fase da 3 megawatt

I lavori di costruzione della nuova centrale solare di Lamrija sono stati avviati giovedì 19 novembre 2026. La prima fase dell’intervento prevede la realizzazione di un impianto da 3 megawatt, per un investimento complessivo di 30 milioni di dirham. Il finanziamento è sostenuto principalmente dalla Direzione generale delle collettività territoriali, che contribuisce con 26 milioni di dirham, mentre i restanti 4 milioni sono messi a disposizione dall’Agenzia marocchina per l’energia sostenibile (Masen). La realizzazione delle opere è stata affidata a Masen Services, società controllata dalla stessa agenzia marocchina. Il calendario operativo prevede una durata dei lavori di sette mesi, mentre, secondo quanto riferito da un rappresentante di Masen, l’entrata in servizio dell’impianto è prevista nella seconda metà del 2027.

Energie rinnovabili in Marocco, un investimento complessivo da 114,5 milioni di dirham

La costruzione dell’impianto di Lamrija costituisce la prima fase di un intervento energetico di dimensioni maggiori, disciplinato da un accordo che contempla una capacità complessiva di 10 megawatt. L’investimento stimato per l’intero progetto ammonta a 114,5 milioni di dirham, una cifra che comprende non soltanto la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla produzione di energia elettrica, ma anche il collegamento alla rete e le opere di accesso al sito. Questi interventi infrastrutturali fanno parte del programma complessivo e sono necessari per consentire l’integrazione della produzione della centrale nel sistema di distribuzione elettrica.

Produzione di energia solare, elettricità sufficiente per oltre 4.000 famiglie

Uno degli aspetti più significativi del progetto riguarda la quantità di energia che la nuova centrale dovrebbe mettere a disposizione del territorio. Secondo le previsioni riportate, l’impianto sarà in grado di produrre circa 6 gigawattora di energia elettrica all’anno, un volume corrispondente ai consumi di oltre 4.000 famiglie della provincia di Jerada. La produzione attraverso l’energia solare consentirà di incrementare la disponibilità locale di elettricità da fonti rinnovabili, contribuendo all’approvvigionamento energetico delle utenze interessate.

Accordo di 25 anni per la vendita dell’energia elettrica

Il progetto prevede anche un modello di gestione commerciale dell’energia prodotta dalla centrale. L’elettricità generata dall’impianto sarà infatti venduta per un periodo di 25 anni alla Società regionale multiservizi dell’Orientale, che avrà il compito di provvedere alla fornitura dell’energia alle utenze interessate. Alla stessa società spetterà inoltre il collegamento della centrale alla rete elettrica di media tensione, un passaggio necessario per rendere disponibile l’elettricità prodotta dall’impianto. L’accordo venticinquennale definisce quindi il rapporto di vendita dell’energia e il coinvolgimento della società regionale nella sua distribuzione, inserendo la nuova infrastruttura solare nel sistema di approvvigionamento elettrico della provincia marocchina.