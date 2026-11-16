Dal rover Curiosity della NASA arrivano nuovi indizi sulla presenza di acqua liquida su Marte, anche se si tratta di piccolissime tracce: i dati indicano che sulle rocce marziane si formino sottilissime pellicole d’acqua che poi evapora nell’atmosfera. Lo indica lo studio guidato da Heather Franz, del NASA Goddard Space Flight Center, pubblicato sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, PNAS. I ricercatori hanno esaminato la composizione dell’anidride carbonica (CO 2 ) presente nell’atmosfera marziana registrata dal 2012 al 2025 e scoperto così un inatteso e periodico cambiamento degli isotopi dell’ossigeno, ossia una variante di questo elemento con peso atomico diverso. Il cambiamento è stato osservato durante le stagioni calde, in primavera ed estate, in entrambi gli emisferi marziani.

Si tratta di un fenomeno stagionale insolito e che, secondo gli autori della ricerca, non può essere spiegato dalla semplice sublimazione, ossia dalla transizione diretta da ghiaccio a gas, delle calotte polari, né con la scomposizione della CO 2 a causa delle radiazioni solari. Secondo i ricercatori, la spiegazione più probabile è uno scambio d’ossigeno tra l’anidride carbonica atmosferica e l’acqua presente sotto forma di pellicole liquide microscopiche sulle rocce, oppure quella che viene assorbita nelle rocce e nel terreno marziano. Con l’aumento delle temperature del suolo durante la stagione calda, si creerebbero le condizioni ideali per consentire questo passaggio di atomi tra l’acqua del terreno e i gas dell’aria.

I dati, ottenuti grazie allo strumento Sam a bordo del rover Curiosity, dimostrano che questo fenomeno avrebbe un ruolo fondamentale nella chimica del Pianeta Rosso. La scoperta apre nuovi scenari sulla presenza e sulla dinamica dei fluidi su Marte. Nelle future missioni esplorative sul Pianeta rosso, concludono gli autori, sarà interessante tracciare l’estensione geografica e la portata globale di questo fenomeno.