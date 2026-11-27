Integrare le osservazioni oceanografiche con le capacità predittive delle tecnologie digitali per affrontare le crescenti sfide ambientali e climatiche del Mediterraneo, migliorando la gestione delle aree costiere e sostenendo i processi decisionali attraverso la conoscenza scientifica. È questo il tema centrale del webinar organizzato dalla Fondazione CMCC e dal Decade Collaborative Centre for Coastal Resilience (DCC-CR), in programma martedì 1° dicembre 2026, alle ore 11:00 CET, in modalità online. L’appuntamento, dal titolo “From ocean observations to community and climate resilience: co-designing Digital Twins to support decision-making in the Balearic Region”, si svolgerà in occasione della visita a Bologna, prevista per l’1 e il 2 dicembre, della dottoressa Emma Heslop, direttrice del Balearic Islands Coastal Ocean Observing System (SOCIB), che sarà la relatrice dell’incontro.

Le sfide ambientali e climatiche del Mediterraneo

Il Mar Mediterraneo è chiamato ad affrontare sfide ambientali e climatiche sempre più rilevanti, che rendono necessario rafforzare gli strumenti dedicati alla conoscenza degli ecosistemi marini e delle loro dinamiche. In questo contesto assumono particolare importanza la continuità delle osservazioni oceanografiche, l’affidabilità delle previsioni e la disponibilità di conoscenze concretamente utilizzabili nei processi decisionali. La sfida scientifica non riguarda soltanto la capacità di raccogliere informazioni sullo stato del mare, ma anche quella di integrarle all’interno di sistemi in grado di supportare le scelte legate alla gestione delle aree costiere e all’adattamento ai cambiamenti climatici. Un approccio che pone la ricerca oceanografica al servizio della resilienza delle comunità mediterranee.

I gemelli digitali degli oceani: dalle osservazioni all’intelligenza oceanica

Al centro dell’intervento di Emma Heslop ci sarà il percorso intrapreso dal SOCIB per evolvere dalle tradizionali attività di osservazione e previsione oceanografica verso un sistema integrato di intelligenza oceanica. Un’evoluzione che passa attraverso lo sviluppo di prototipi di Digital Twin of the Ocean (DTO), ovvero gemelli digitali degli oceani, realizzati in collaborazione con partner locali ed europei. Questi strumenti si inseriscono in un approccio tecnologico fondato sull’integrazione delle conoscenze relative all’ambiente marino in rappresentazioni digitali capaci di valorizzare le informazioni scientifiche e previsionali. Le attività condotte dal sistema di osservazione oceanografica delle Isole Baleari contribuiscono così alla prospettiva di realizzare un gemello digitale del Mediterraneo, attraverso un percorso di cooperazione scientifica e tecnologica che supera la dimensione strettamente regionale.

La progettazione condivisa e il ruolo delle osservazioni oceanografiche

Particolare attenzione sarà riservata alla progettazione condivisa con i portatori di interesse, attraverso un processo di co-design che mira a mettere in relazione lo sviluppo degli strumenti digitali con le esigenze dei soggetti coinvolti nei processi decisionali. Un altro elemento centrale sarà il rapporto tra le osservazioni oceanografiche e i gemelli digitali, due componenti strettamente interconnesse nell’evoluzione verso sistemi integrati di conoscenza del mare. La presentazione approfondirà anche le principali sfide scientifiche, tecnologiche e organizzative associate allo sviluppo dei DTO, soffermandosi sulla validazione dei sistemi, sull’interoperabilità tra strumenti e piattaforme, sui modelli di governance e sulla scalabilità delle soluzioni sviluppate. Si tratta di aspetti fondamentali per favorire l’integrazione delle diverse componenti tecnologiche e la loro applicazione su scale territoriali più ampie.

La ricerca scientifica per rafforzare la resilienza delle comunità costiere

L’esperienza delle Isole Baleari rappresenterà il punto di partenza per esaminare le potenzialità di queste innovazioni a livello dell’intero bacino mediterraneo. Il webinar approfondirà il contributo che lo sviluppo dei gemelli digitali degli oceani può offrire ai processi decisionali basati sulle evidenze scientifiche, valorizzando il collegamento tra ricerca oceanografica, capacità previsionali e necessità delle comunità costiere. L’obiettivo è comprendere come l’evoluzione di questi strumenti, accompagnata dalla partecipazione dei portatori di interesse e dalla collaborazione tra istituzioni scientifiche, possa contribuire a rafforzare la resilienza costiera del Mediterraneo di fronte alle crescenti pressioni ambientali e climatiche.