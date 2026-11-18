Il Mediterraneo si conferma uno degli hotspot climatici più vulnerabili del Pianeta, sempre più esposto a fenomeni meteorologici estremi e precipitazioni violente. In appena 10 giorni sono stati registrati nubifragi in 226 località tra Europa e bacino mediterraneo, di cui 61 in Italia. A preoccupare è soprattutto l’alternanza tra piogge intense, che aumentano il rischio di alluvioni e dissesto idrogeologico, e persistenti deficit delle riserve idriche, particolarmente gravi nelle regioni settentrionali: è il quadro delineato dall’ultimo Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche, che richiama l’attenzione sulla crescente vulnerabilità del territorio e sulla necessità di rafforzare la prevenzione.

“Ben 226 località tra Europa e bacino del Mediterraneo sono state interessate negli scorsi 10 giorni da nubifragi (“heavy rain”; fonte: ESWD – European Severe Weather Database): 101 sono stati registrati in Portogallo, vero e proprio avamposto europeo delle tempeste atlantiche e 61 in Italia, ponte naturale tra Europa ed Africa, cioè tra clima temperato ed arido (attualmente tra Milano e Catania ci sono circa 14 gradi di differenza)“: è quanto si legge nel consueto report settimanale dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche. “Sul bacino mediterraneo, gli effetti delle perturbazioni atlantiche, originate dalle correnti gelide artiche, vengono amplificati dallo scontro con l’aria umida, insistente sul Mare Nostrum dove, nel settore più occidentale, le acque registrano ancora temperature superiori alla media tra i 2,5 ed i 3 gradi (fonte: Consorzio LammA), generando un’enorme energia atmosferica, potenzialmente molto pericolosa soprattutto nei Paesi rivieraschi“.

“D’altronde – commenta Massimo Gargano, Direttore Generale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) – la comunità scientifica internazionale riconosce la regione mediterranea come uno dei principali hotspot climatici, dove gli effetti del climate change risultano più evidenti e si intensificano ad una velocità maggiore rispetto al resto del Pianeta: basti pensare che tale area si sta riscaldando ad una velocità del 20% superiore alla media globale, con punte di +50% durante l’estate, con conseguenze esponenziali sulla frequenza di distruttivi eventi meteorologici”.

ANBI elenca: “Solo negli ultimi 4 anni vanno ricordati: agosto 2022, il “derecho” in Corsica (venti fino a 300 chilometri all’ora, 5 vittime e decine di feriti, black out elettrico per decine di migliaia di residenti); settembre 2022, l’alluvione nelle Marche (13 vittime, 50 feriti, 150 persone sfollate, danni per 2 miliardi di euro); maggio 2023, le alluvioni in Emilia-Romagna (17 vittime, decine di migliaia di sfollati, danni attorno a 8,5 miliardi di euro); settembre 2023, il ciclone Daniel si abbatte su Grecia e soprattutto Libia, dove cadono oltre 400 millimetri di pioggia in poche ore, cedono le dighe a Derna (oltre 4.000 vittime confermate, migliaia di dispersi, danni per oltre 2 miliardi di dollari); ottobre 2024, ciclone a Valencia (quasi 500 millimetri di pioggia in 8 ore, oltre 220 morti, decine di migliaia di sfollati)“.

Attualmente “sono ancora le intense correnti atlantiche ad alimentare il fronte perturbato, che sta portando piogge battenti, raffiche di vento ed abbondanti nevicate sulle Alpi, a partire dal settore occidentale per poi estendersi anche al versante adriatico. Subito dopo il transito del ciclone Charles, che ha pesantemente colpito la Toscana settentrionale e la Liguria di Levante per poi raggiungere le regioni orientali, sono in atto nuovi nubifragi sui territori compresi tra Appennino Tosco-Emiliano ed Alpi Apuane, dove gli accumuli pluviali potrebbero raggiungere i mm.100, arrivando a superare mm. 160 entro la fine della settimana (fonte: Meteored-ECMWF). Le piogge insisteranno proprio sugli stessi comuni montani toscani, che in 10 giorni hanno già registrato tra i 400 ed i 700 millimetri di precipitazioni con allagamenti e frane“.

“Finora la rete idraulica ha complessivamente retto l’urto di tali eventi estremi, ma il persistere prolungato di maltempo sulle aree montane non può che accrescere il rischio idrogeologico, sia in quota sia nei terreni già saturi a valle, soprattutto nelle pianure costiere, salvaguardate da imponenti opere idrauliche” dichiara Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI.

Il report dell’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche informa che “i livelli idrometrici dei grandi laghi del Nord Italia sono decrescenti e sotto media: il Verbano è pieno al 31,5%, il Lario al 30%, il Benaco è stabile al 45,7%, mentre il Sebino è sceso al 40%.

In Valle d’Aosta, la portata della Dora Baltea si è leggermente ridotta, pur mantenendosi al di sopra dei valori medi storici; in crescita sono i flussi del torrente Lys. Sui rilievi di Nord-Ovest sono previsti, entro domenica, accumuli nivali di circa 150 centimetri.

Grazie agli abbondanti afflussi dei giorni scorsi sul Piemonte meridionale, il flusso del fiume Tanaro è aumentato considerevolmente, salendo a mc/s 120,3 dai mc/s 57 ca. di una settimana fa (fonte: ARPA Piemonte); in crescita sono anche i livelli di Stura di Lanzo e Stura di Demonte, mentre in riduzione è la portata della Toce.

In Lombardia è ancora profondo rosso per il bilancio delle riserve idriche, il cui deficit è quantificabile in circa 671 milioni di metri cubi d’acqua (-40,4% sulla media storica e -34,2% sul 2025; fonte: ARPA Lombardia).

In Veneto, seppur in crescita, sono fortemente deficitari i flussi idrici negli alvei fluviali: Bacchiglione -78% sulla media storica, Brenta -62%, Adige -53% Piave -49%, Livenza -45%.

In Emilia-Romagna, nonostante che gli afflussi sulle pianure e sui bacini montani orientali siano stati generosi da inizio anno idrologico, la portata del fiume Savio risulta oltremodo scarsa e tuttora inferiore ai valori minimi medi del periodo; normalizzata è la situazione dei deflussi negli altri fiumi della regione dopo le piene dei giorni scorsi con portate sovrabbondanti nel Lamone e nella Secchia“.

Doppia rispetto alla settimana scorsa è la portata del fiume Po a Pontelagoscuro: “1500 metri cubi al secondo contro mc/s 750 di 7 giorni fama una media del periodo di mc/s 1958 (fonte: ARPAE).

In Liguria, dopo le preoccupazioni dei giorni scorsi sono tornati a scendere i livelli idrometrici dei corsi d’acqua nel settore di Levante. Sul territorio della provincia di La Spezia, in una settimana sono caduti tra mm. 250 e mm. 300 di pioggia. L’altezza idrometrica del fiume Entella è ridiscesa a -m. 1 dopo il picco di piena di 5 giorni fa a m. 3,33; la Vara, dopo aver raggiunto m. 4,69, è ora a m. 1,73 (fonte: Omirl – Osservatorio meteo idrologico della Regione Liguria).

In Toscana, le recenti piogge hanno rinvigorito i flussi nei fiumi Magra, Frigido e nei torrenti Taverone, Carrione, Versilia.

Anche nelle Marche, la coda del ciclone Charles ha portato alcuni nubifragi: a Mercatello sul Metauro, nel Pesarese, le cumulate di pioggia sono state di mm. 163 in 48 ore. In forte crescita sono i livelli nei fiumi Esino, Sentino, Potenza e Tronto. L’invaso di Mercatale, grazie ad afflussi superiori ai 100 millimetri, ha immagazzinato 1.360.000 metri cubi d’acqua.

In Umbria, il livello idrometrico del lago Trasimeno ha finalmente registrato un incremento di 7 centimetri dopo mesi di costante calo. In crescita sono le portate dei fiumi Chiascio e Paglia, mentre è in riduzione quella del Topino.

Nel Lazio, i laghi dei Castelli Romani non hanno tratto particolari benefici dalle recenti precipitazioni (Albano + cm. 1, invariato Nemi); più a Nord guadagnano 3 centimetri i bacini di Martignano e Bracciano, mentre i viterbesi Vico e Bolsena registrano rispettivamente +cm. 4 e +cm. 5. La portata è in aumento nel fiume Tevere, che tocca mc/s 128 a Roma centro (la media in anni recenti si aggira su mc/s 98).

La Campania è tra le regioni meridionali, che maggiormente hanno subìto gli effetti del ciclone Charles, registrando precipitazioni anche superiori a mm. 100 unitamente a raffiche di vento fino a 100 chilometri all’ora con inevitabili ripercussioni sui livelli dei fiumi e, in alcuni casi, con allagamenti, nonché danni provocati da frane: smottamenti si sono verificati a Pellezzano, Baronissi e lungo la Costiera Amalfitana; a Giovi, diverse abitazioni sono state allagate; colate di fango, provocate da frane, hanno ricoperto le strade di Cava dei Tirreni.

In Basilicata, i volumi idrici trattenuti dalle 4 principali dighe si sono ridotti di mln. mc. 1,72 in una settimana, così come in Puglia, gli invasi foggiani di Occhito e Capaccio hanno visto ridursi i propri volumi di mln. mc. 1,33“, conclude il report ANBI.