Medusa nomade in Sicilia, avvistamenti in numerose località: può pesare 40 chili ed è molto urticante | VIDEO

La medusa nomade si fa sempre più presente nei mari italiani e si moltiplicano le segnalazioni lungo le coste della Sicilia. Da Trapani alle Isole Egadi, da Ustica a Lampedusa, fino a Cefalù, Palermo e al Golfo di Castellammare, sono numerose le località nelle quali è stata osservata la Rhopilema nomadica, una specie originaria del Mar Rosso e dell’area indo-pacifica che può raggiungere dimensioni considerevoli e provocare reazioni cutanee anche importanti attraverso il contatto con i suoi filamenti urticanti. A richiamare l’attenzione sulla diffusione della specie è l’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che sottolinea l’importanza delle segnalazioni per monitorarne la distribuzione. La presenza di questa medusa rappresenta un fenomeno di particolare interesse per gli ecosistemi marini, ma può avere conseguenze anche sulle attività di pesca e sul turismo balneare. La raccomandazione principale è quella di non toccare mai gli esemplari, neppure quando vengono ritrovati spiaggiati.

Medusa nomade in Sicilia: avvistamenti da Trapani a Palermo, dalle Egadi a Lampedusa

Le nuove segnalazioni della medusa nomade in Sicilia interessano diverse aree dell’isola e alcune delle sue principali località marittime e turistiche. Le osservazioni sono arrivate da Trapani, Isole Egadi, Ustica, Lampedusa, Cefalù, Golfo di Castellammare e Palermo, delineando una presenza che coinvolge numerosi tratti delle acque siciliane. Gli avvistamenti riguardano sia singoli esemplari sia gruppi di meduse. Si tratta di informazioni importanti per ricostruire la distribuzione della specie e seguirne la presenza nel Mediterraneo, anche attraverso la collaborazione di chi svolge quotidianamente attività in mare. L’attenzione dell’ISPRA è rivolta proprio alla raccolta sistematica delle osservazioni, considerate uno strumento prezioso per approfondire le conoscenze su una specie non originaria del Mediterraneo e progressivamente diffusasi al suo interno.

Da dove arriva la Rhopilema nomadica: dal Mar Rosso al Mediterraneo attraverso Suez

La Rhopilema nomadica, conosciuta comunemente come medusa nomade, è originaria del Mar Rosso e dell’area indo-pacifica. Il suo ingresso nel Mediterraneo è avvenuto attraverso il Canale di Suez, collegamento marittimo che ha consentito alla specie di raggiungere un ambiente diverso da quello di origine. Le prime osservazioni documentate nel Mediterraneo risalgono agli anni Settanta, quando la medusa venne individuata lungo le coste israeliane. Da quel momento la specie ha progressivamente ampliato la propria distribuzione nel bacino, arrivando anche nelle acque italiane. Il primo avvistamento documentato in Italia risale al settembre 2015, quando un esemplare venne osservato nelle acque di Pantelleria. Si tratta di una tappa significativa nella ricostruzione della presenza della medusa nomade nei mari italiani, alla quale si aggiungono le segnalazioni raccolte successivamente in altre località siciliane.

Una medusa gigante che può pesare fino a 40 chili e formare gruppi di migliaia di esemplari

Una delle caratteristiche più sorprendenti della medusa nomade è rappresentata dalle sue dimensioni. Questa specie può infatti raggiungere un peso fino a 40 chilogrammi, distinguendosi per la notevole mole che possono assumere gli esemplari. Un altro elemento particolarmente rilevante è la capacità di formare aggregazioni molto numerose, che possono comprendere centinaia o addirittura migliaia di individui. La presenza di grandi concentrazioni di meduse può determinare conseguenze significative nelle aree marine interessate. Il fenomeno assume particolare importanza quando le aggregazioni interferiscono con le attività umane, soprattutto nelle zone nelle quali la pesca e il turismo costituiscono settori rilevanti dell’economia legata al mare.

Medusa nomade urticante: quali sono i rischi e perché non bisogna toccarla

Tra gli aspetti che richiedono maggiore attenzione figura la presenza di filamenti urticanti. Il contatto con la Rhopilema nomadica può provocare reazioni cutanee anche importanti, rendendo necessario evitare qualsiasi contatto diretto con gli esemplari. L’ISPRA richiama in particolare l’attenzione su una precauzione fondamentale: non toccare le meduse nomadi nemmeno quando si trovano sulla spiaggia. Il ritrovamento di un esemplare spiaggiato non deve quindi indurre a manipolarlo o a raccoglierlo. La presenza della specie può inoltre compromettere la fruizione delle spiagge e interferire con le attività turistico-balneari, soprattutto quando le meduse si presentano in gruppi numerosi.

Le conseguenze per la pesca: meduse nelle reti e difficoltà per i pescatori

La diffusione della medusa nomade può incidere anche sul settore della pesca professionale. Gli esemplari possono infatti accumularsi all’interno delle reti da pesca, creando interferenze con le operazioni svolte dai pescatori. La possibilità che la specie formi grandi aggregazioni rende questo fenomeno particolarmente rilevante per le attività marittime. La presenza contemporanea di centinaia o migliaia di meduse può rappresentare un ostacolo per il normale svolgimento delle operazioni di pesca. Per questa ragione il monitoraggio della Rhopilema nomadica nei mari italiani riguarda non soltanto la conoscenza della biodiversità marina, ma anche le possibili conseguenze sulle attività economiche che dipendono direttamente dal mare.

Come segnalare la medusa nomade all’ISPRA: fotografie, luogo e data dell’avvistamento

Per seguire la presenza della specie lungo le coste italiane, l’ISPRA invita alla collaborazione cittadini, pescatori, diportisti, subacquei e operatori del settore marittimo. Ogni osservazione può contribuire a migliorare le conoscenze sulla distribuzione della medusa nomade. In caso di avvistamento, è importante fotografare o riprendere l’esemplare, mantenendo le distanze e senza toccarlo. La segnalazione deve riportare la data e il luogo dell’osservazione, informazioni necessarie per documentare la presenza della specie. Il materiale raccolto può essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica alien@isprambiente.it, attraverso il quale vengono raccolte le segnalazioni utili alle attività di monitoraggio. L’Istituto ringrazia tutti coloro che contribuiscono a questo lavoro di osservazione, sottolineando il valore della collaborazione tra comunità scientifica e persone che frequentano il mare per motivi professionali, sportivi o ricreativi.

ISPRA, Gallone: “proteggere il mare significa innanzitutto conoscerlo”

Sull’importanza delle segnalazioni e della partecipazione alle attività di monitoraggio interviene Maria Alessandra Gallone, Presidente ISPRA e SNPA, che evidenzia il contributo della collaborazione tra cittadini e ricerca scientifica alla conoscenza degli ecosistemi marini. “Ogni informazione raccolta contribuisce ad ampliare le conoscenze sulla distribuzione della specie e a rafforzare la capacità di osservazione e tutela dei nostri ecosistemi marini. Il contributo dei cittadini, dei pescatori e di tutti coloro che vivono il mare è fondamentale: ogni segnalazione può fornire informazioni preziose alla ricerca. Proteggere il mare significa innanzitutto conoscerlo: la collaborazione tra comunità scientifica e cittadini è una risorsa essenziale per tutelare la biodiversità e affrontare con consapevolezza i cambiamenti in atto, perché il mare è un patrimonio comune. Conoscerlo, osservarlo e monitorarlo è una responsabilità di tutti”.

Il video di Tatiana Geloso: