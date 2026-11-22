Un intervento di soccorso nelle acque del fiume Lambro, a Melegnano, nel Milanese, ha richiesto la mobilitazione di diverse unità operative dei Vigili del Fuoco, impegnate nel recupero di una persona finita nel corso d’acqua. Determinante è stato l’impiego dell’elicottero Drago VF153, il cui equipaggio ha individuato la persona all’altezza del ponte cittadino, consentendo ai soccorritori di raggiungerla rapidamente. Le operazioni hanno coinvolto personale specializzato nel soccorso fluviale, sommozzatori e unità di elisoccorso, impegnati in un intervento coordinato che si è concluso con il recupero della persona e il successivo affidamento ai sanitari del 118.

Il soccorso nel Lambro: la persona individuata dall’elicottero Drago VF153

Le operazioni si sono concentrate nell’area del ponte cittadino di Melegnano, dove la persona è stata individuata dall’equipaggio dell’elicottero Drago VF153, appartenente al reparto volo dei Vigili del Fuoco della Lombardia. Una volta localizzata la persona nelle acque del Lambro, sono entrati in azione due elisoccorritori, che l’hanno immediatamente raggiunta. Il loro intervento è stato successivamente supportato dalle squadre specializzate nel soccorso fluviale, impegnate nelle operazioni di recupero.

Vigili del Fuoco, sommozzatori e specialisti del soccorso fluviale impegnati a Melegnano

Per affrontare l’emergenza è stato necessario l’intervento di diverse componenti del dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono arrivate le squadre del distaccamento territorialmente competente, affiancate dagli specialisti SFA (Soccorso Fluviale Alluvionale) di Milano e dai sommozzatori. A queste unità si è aggiunto il supporto aereo dell’elicottero del reparto volo lombardo, impiegato sia per individuare la persona sia per consentire l’intervento diretto degli elisoccorritori. La collaborazione tra le squadre operative ha permesso di gestire le diverse fasi del soccorso, dall’individuazione della persona nelle acque del fiume fino al suo recupero.

Persona recuperata dal fiume Lambro e affidata ai sanitari del 118

L’intervento di soccorso a Melegnano si è concluso con il recupero della persona dalle acque del fiume Lambro. Dopo le operazioni condotte dai Vigili del Fuoco, la persona è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118. L’operazione ha visto lavorare in maniera coordinata le diverse specializzazioni dei Vigili del Fuoco, con il contributo delle unità terrestri, fluviali e aeree, fino al completamento delle attività di recupero.