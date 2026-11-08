Meraviglia nei cieli russi: una spettacolare “medusa spaziale” incanta i cittadini | VIDEO

Gli abitanti della Repubblica di Komi e della regione di Arkhangelsk, in Russia, hanno potuto ammirare lo spettacolo mozzafiato della “medusa spaziale” la scorsa notte. Le Forze Spaziali russe, infatti, hanno effettuato con successo il lancio di un razzo vettore di classe media Soyuz-2.1b dal cosmodromo di Plesetsk, ha reso noto il Ministero della Difesa russo. Il Soyuz-2.1b trasportava un veicolo spaziale per conto dello stesso Ministero. Il lancio del razzo vettore e l’immissione del veicolo spaziale nell’orbita prevista si sono svolti come pianificato.

Dopo il decollo, il razzo vettore di classe media Soyuz-2.1b è stato agganciato dai sistemi di controllo automatizzati a terra del Centro principale di test e spazio “Gherman Titov”. All’orario stabilito, il veicolo spaziale è stato inserito nell’orbita prefissata ed è passato sotto il controllo delle strutture a terra delle Forze Spaziali. È stato stabilito e mantenuto un collegamento telemetrico stabile con il veicolo spaziale; i sistemi di bordo funzionano regolarmente, ha reso noto il Ministero della Difesa russo.

Lo spettacolo della “medusa spaziale”

Questo meraviglioso gioco di luce nel cielo si forma quando un razzo esce dall’ombra della Terra e si trova esposto alla luce solare ad alta quota. Quando un razzo raggiunge gli strati superiori dell’atmosfera terrestre, la minore densità dell’aria fa espandere i gas di scarico dei motori, creando una nube luminosa dalla caratteristica forma a medusa. I raggi del Sole filtrano attraverso i gas di scarico, creando un ombrello luminoso visibile a centinaia di chilometri di distanza, dalla forma bulbosa e semi-trasparente, con lunghi filamenti che ricordano proprio i tentacoli di una medusa. Da qui il nome informale di “space jellyfish”, o medusa spaziale.

Fenomeni di questo tipo non sono rarissimi, ma sono difficili da prevedere: i lanci effettuati poco dopo l’alba o poco prima del tramonto sono i più propizi, perché la luce solare riesce ancora a raggiungere le scie di scarico ad alta quota mentre a terra regna già il crepuscolo.

Lo spettacolo della "medusa spaziale" in Russia