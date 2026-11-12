Mercati contadini negli ospedali italiani: Coldiretti rilancia la sfida contro il cibo ultraformulato, tutte le nuove aperture

Il cibo sano entra negli ospedali italiani e diventa protagonista di un’alleanza sempre più stretta tra il mondo dell’agricoltura e quello della sanità. Da Nord a Sud si moltiplicano gli appuntamenti con i mercati contadini di Campagna Amica, che portano prodotti freschi, naturali e di stagione direttamente nelle strutture ospedaliere, con l’obiettivo di promuovere una corretta alimentazione e rafforzare la prevenzione delle malattie. Un’iniziativa che assume particolare significato in vista della Giornata della Dieta Mediterranea del 16 novembre, occasione per richiamare l’attenzione sul rapporto tra ciò che mangiamo e la tutela della salute. A rilanciare il progetto è Coldiretti, attraverso “Campagna Amica per la Salute”, il programma nazionale promosso insieme alla Fondazione Aletheia e alla Fondazione Campagna Amica. Al centro dell’iniziativa c’è la volontà di trasformare gli ospedali anche in luoghi di educazione alimentare, favorendo la conoscenza dei principi della Dieta Mediterranea e sensibilizzando la popolazione sui rischi associati al consumo eccessivo di alimenti ultraformulati. Il progetto punta soprattutto a superare il carattere occasionale delle iniziative, introducendo appuntamenti periodici nelle strutture sanitarie. Una scelta che nasce dalla volontà di rendere più stabile il rapporto tra agricoltori, medici e cittadini, valorizzando il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione delle patologie croniche.

Mercati contadini negli ospedali: le nuove aperture da Bari a Genova

Il calendario delle prossime iniziative prende il via venerdì 13 novembre al Policlinico di Bari, dove il mercato di Campagna Amica diventerà un appuntamento fisso ogni secondo venerdì del mese. La decisione arriva dopo il successo delle prime esperienze realizzate nella struttura sanitaria pugliese e rappresenta un passo verso la presenza continuativa dei produttori agricoli negli ospedali. Il giorno successivo, sabato 14 novembre, l’iniziativa farà tappa in Sardegna, all’ospedale Mater Olbia, con il “Villaggio della Prevenzione”. L’evento comprenderà anche laboratori e degustazioni, affiancando alla possibilità di conoscere i prodotti agricoli momenti dedicati alla sensibilizzazione sull’alimentazione e sui corretti stili di vita. Lunedì 16 novembre, in concomitanza con la Giornata della Dieta Mediterranea, il mercato contadino arriverà all’ospedale Filippo del Ponte di Varese, in piazza Biroldi. L’appuntamento si svolgerà dalle ore 8 alle 14 e avrà un seguito nei mesi successivi, con nuove aperture previste il terzo lunedì di dicembre e gennaio. Il calendario lombardo proseguirà venerdì 20 novembre all’Ospedale Maggiore di Cremona, ampliando ulteriormente la presenza dei mercati agricoli nelle strutture sanitarie della regione. In Campania, martedì 24 novembre, “Campagna Amica per la Salute” tornerà nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ruggi D’Aragona di Salerno, dando continuità alle iniziative già realizzate. Un ulteriore appuntamento è fissato per venerdì 4 dicembre all’ospedale Gaslini di Genova.

A Pavia il mercato agricolo diventa settimanale: accordo tra Coldiretti e Policlinico San Matteo

Le nuove aperture seguono una serie di esperienze avviate nelle settimane precedenti in diverse regioni italiane. Tra queste assume particolare rilievo quella del Policlinico San Matteo di Pavia, dove l’11 novembre è stato inaugurato un mercato agricolo destinato a rimanere attivo ogni mercoledì fino al 23 dicembre, dalle 7.30 alle 14. L’inaugurazione è stata accompagnata dalla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Coldiretti Pavia e la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. L’accordo è dedicato alla promozione dei corretti stili di vita, all’educazione alimentare e alla diffusione di una maggiore consapevolezza del rapporto tra alimentazione e salute. L’obiettivo è contrastare le abitudini alimentari potenzialmente dannose attraverso la conoscenza dei prodotti agricoli e dei benefici di una dieta equilibrata, ponendo particolare attenzione alla crescente diffusione dei cibi ultraformulati. La presenza settimanale del mercato rappresenta uno degli esempi più concreti della trasformazione del progetto in un’attività stabile all’interno delle strutture ospedaliere.

Dal Veneto al Molise e al Piemonte: cresce l’alleanza tra agricoltori e sanità

Il percorso di collaborazione tra Coldiretti e mondo sanitario si sta sviluppando anche attraverso accordi istituzionali e iniziative che coinvolgono direttamente gli operatori delle strutture ospedaliere. In Veneto, all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, l’arrivo del mercato contadino è stato accompagnato dalla firma di un protocollo d’intesa tra Coldiretti e Regione Veneto, finalizzato alla promozione della prevenzione, dell’educazione alimentare e dei sani stili di vita. In Molise, all’IRCCS Neuromed di Pozzilli, la collaborazione tra agricoltori e settore sanitario è stata rafforzata attraverso un accordo dedicato alla sicurezza e all’educazione alimentare, con l’intento di valorizzare il ruolo delle corrette abitudini nutrizionali nella tutela della salute. Un’esperienza significativa è stata realizzata anche in Piemonte, all’ospedale San Luigi di Orbassano, dove i produttori di Campagna Amica hanno incontrato cittadini e operatori sanitari, portando i prodotti del territorio anche nella mensa ospedaliera. Un’iniziativa che estende la collaborazione oltre il mercato agricolo, coinvolgendo direttamente uno degli spazi in cui l’alimentazione rappresenta un servizio quotidiano.

Giornata della Dieta Mediterranea: degustazioni e laboratori nei mercati di tutta Italia

Le iniziative negli ospedali si inseriscono nel programma di appuntamenti organizzato per celebrare la Giornata della Dieta Mediterranea del 16 novembre. Nel fine settimana di sabato 14 e domenica 15 novembre, i mercati contadini di Campagna Amica nelle città italiane ospiteranno eventi, degustazioni e laboratori dedicati alla sana alimentazione. Le attività saranno orientate a sensibilizzare i cittadini sull’importanza delle scelte alimentari quotidiane, promuovendo il consumo di prodotti freschi, naturali e di stagione e valorizzando i principi della Dieta Mediterranea. L’iniziativa intende rafforzare la conoscenza del legame tra alimentazione e benessere, portando l’educazione alimentare anche al di fuori degli ambienti sanitari e coinvolgendo direttamente le comunità attraverso la rete dei mercati agricoli.

Oltre 100mila persone coinvolte e mille aziende agricole: i numeri del progetto nazionale

L’espansione dei mercati contadini negli ospedali rappresenta la prosecuzione di una mobilitazione nazionale avviata nel luglio scorso, quando oltre mille aziende agricole hanno partecipato a un’iniziativa che ha coinvolto 71 ospedali distribuiti in tutte le regioni italiane. La mobilitazione ha raggiunto oltre 100mila persone, portando i prodotti e le attività di Campagna Amica all’interno di alcune delle principali strutture sanitarie del Paese. Un’operazione di particolare ampiezza, partita dal Policlinico Gemelli di Roma e sviluppatasi attraverso una rete nazionale di ospedali. Tra le strutture coinvolte figurano il Niguarda e l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, l’ospedale Gaslini di Genova, il Sant’Orsola di Bologna e il Santobono di Napoli, oltre a ospedali di Palermo e Cosenza. I risultati di luglio costituiscono la base del nuovo percorso promosso da Coldiretti, Fondazione Aletheia e Fondazione Campagna Amica, che punta a rendere i mercati agricoli una presenza continuativa nei luoghi della cura, consolidando il rapporto tra produzione alimentare, prevenzione e medicina.

Cibi ultraformulati e salute: perché Coldiretti punta sulla prevenzione alimentare

Uno degli obiettivi centrali di “Campagna Amica per la Salute” è sensibilizzare sui rischi associati al consumo eccessivo di alimenti ultraformulati, prodotti industriali spesso caratterizzati da formulazioni complesse e da elevati contenuti di zuccheri, sale e grassi. La crescente diffusione di questi alimenti è al centro dell’attenzione scientifica per le possibili conseguenze sulla salute pubblica. Numerosi studi hanno infatti evidenziato un’associazione tra il consumo elevato di prodotti ultraformulati e un maggiore rischio di sviluppare diverse patologie croniche, tra cui obesità, diabete e malattie cardiovascolari. In questo contesto, la promozione di una corretta alimentazione assume un ruolo importante nelle strategie di prevenzione. Il progetto nazionale intende valorizzare il consumo di prodotti agricoli freschi e stagionali, favorendo una maggiore conoscenza della composizione degli alimenti e delle conseguenze delle abitudini nutrizionali sulla salute. La collaborazione tra medici, agricoltori e mondo scientifico nasce proprio dalla volontà di affrontare il tema dell’alimentazione non soltanto dal punto di vista della produzione e del consumo, ma anche come elemento della tutela della salute pubblica. Particolare attenzione viene dedicata alle giovani generazioni, per le quali l’educazione alimentare rappresenta uno strumento utile ad acquisire consapevolezza delle proprie scelte e a conoscere le caratteristiche degli alimenti freschi rispetto ai prodotti industriali ultraformulati.

Educazione alimentare nelle scuole: con Farmacraft la Dieta Mediterranea arriva su Minecraft

Il percorso di sensibilizzazione promosso da Coldiretti si estende anche al mondo della scuola attraverso “Farmacraft – Coltiva il tuo mondo”, il progetto realizzato insieme alla Fondazione Campagna Amica e alla Fondazione Aletheia che utilizza Minecraft, il videogioco più venduto al mondo, per insegnare i principi della corretta alimentazione. L’iniziativa è rivolta soprattutto ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni e propone un approccio educativo basato sull’apprendimento attraverso il gioco. All’interno dell’ambiente virtuale, gli studenti possono imparare a coltivare orti, allevare animali e gestire mercati contadini, entrando in contatto con le attività agricole attraverso esperienze digitali. Il progetto prevede anche un contest nazionale nelle scuole, attraverso il quale gli studenti vengono coinvolti in attività finalizzate a riconoscere il cibo sano, distinguere gli alimenti freschi da quelli ultraformulati e approfondire i principi della Dieta Mediterranea. L’obiettivo è trasformare uno strumento di intrattenimento molto diffuso tra i giovani in un’occasione di educazione alimentare e prevenzione, utilizzando il linguaggio dei videogiochi per avvicinare gli studenti ai temi della produzione agricola, della qualità degli alimenti e della salute. Il collegamento tra esperienza virtuale e realtà agricola è uno degli elementi caratterizzanti di Farmacraft, che intende accompagnare i ragazzi dalla conoscenza digitale delle attività agricole a una maggiore consapevolezza delle scelte alimentari nella vita quotidiana. Le scuole interessate possono iscriversi attraverso il sito ufficiale di Coldiretti, all’indirizzo www.coldiretti.it/minecraft. Con le nuove aperture negli ospedali, gli accordi con le strutture sanitarie e i progetti educativi rivolti agli studenti, Coldiretti, Fondazione Aletheia e Fondazione Campagna Amica proseguono il percorso per riportare l’alimentazione al centro delle politiche di prevenzione, valorizzando la Dieta Mediterranea e il rapporto tra agricoltura e salute.