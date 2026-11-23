La prevenzione dei rischi naturali parte dalla conoscenza scientifica, dalla formazione delle nuove generazioni e dalla capacità di comprendere le vulnerabilità del territorio. È questo uno dei temi centrali affrontati dal professor Salvatore Magazù in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico di Messina, un appuntamento dedicato al rapporto tra scienza, sicurezza e istruzione. Dai terremoti agli eventi meteorologici estremi, passando per i pericoli legati alle ceneri vulcaniche e alle correnti marine, l’intervento ha richiamato l’attenzione sull’importanza di sviluppare una maggiore consapevolezza dei fenomeni naturali. Particolare rilievo è stato attribuito alla cittadinanza scientifica, alla divulgazione attraverso i social media e ai progressi delle tecniche di previsione, strumenti che possono contribuire a rafforzare la cultura della prevenzione. L’iniziativa, intitolata “Educare alla sicurezza: la formazione scolastica ed universitaria come presidio del territorio”, si è svolta nell’Aula Magna “V. Ricevuto” del Polo Papardo dell’Università di Messina, coinvolgendo rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e della scuola, insieme agli studenti universitari e scolastici.

Osservatorio Meteorologico e Geodinamico di Messina, Magazù punta sulla cittadinanza scientifica

Nel corso dell’incontro, il professor Salvatore Magazù ha evidenziato il valore della formazione scientifica come strumento per accrescere la conoscenza dei pericoli ambientali e promuovere comportamenti più consapevoli. Un percorso che coinvolge direttamente le nuove generazioni e che attribuisce alla scuola e all’università un ruolo fondamentale nella diffusione della cultura della sicurezza. Tra gli aspetti affrontati anche l’utilizzo dei social media per la divulgazione scientifica, considerati strumenti attraverso i quali avvicinare i giovani alla comprensione di fenomeni complessi e delle loro possibili conseguenze sul territorio. Durante l’intervento è stata sottolineata “l’importanza di promuovere una cittadinanza scientifica tra i giovani attraverso l’uso dei social media. L’intervento si è concentrato sulle vulnerabilità ambientali del territorio locale, menzionando i pericoli legati alle ceneri vulcaniche per i voli e le infrastrutture, nonché alle correnti marine e agli eventi meteorologici estremi. Particolare attenzione è stata dedicata al rischio sismico, ricordando la necessità di preparare la popolazione riflettendo sul devastante terremoto del 1908. Inoltre, è stato affrontato il tema complesso della previsione scientifica, evidenziando come i modelli teorici presentino limiti intrinseci nel calcolare tutte le variabili future. Nonostante tali difficoltà, i recenti progressi nelle tecniche di modellizzazione offrono orizzonti previsionali sempre più ampi e rassicuranti per la gestione di ogni tipologia di pericolo”.

Terremoto del 1908 e rischio sismico a Messina: la memoria storica al servizio della prevenzione

Uno dei passaggi più significativi della riflessione ha riguardato il rischio sismico a Messina, con un richiamo al devastante terremoto del 1908. Un evento che appartiene profondamente alla storia della città e che continua a rappresentare un riferimento essenziale quando si affrontano i temi della sicurezza territoriale e della preparazione della popolazione. Il ricordo della tragedia è stato collegato alla necessità di sviluppare una maggiore conoscenza dei fenomeni sismici e delle loro conseguenze, valorizzando il contributo dell’educazione scientifica. La comprensione degli eventi naturali costituisce infatti un elemento importante per affrontare le vulnerabilità ambientali e rafforzare la cultura della prevenzione. In questa prospettiva, il ruolo delle istituzioni formative assume un significato particolare: trasmettere conoscenze scientifiche significa anche contribuire alla costruzione di una comunità più preparata ad affrontare le situazioni di rischio.

Ceneri vulcaniche, correnti marine e maltempo estremo: i rischi naturali del territorio messinese

L’intervento del professor Magazù ha preso in esame anche altre criticità legate alle caratteristiche ambientali del territorio. Tra queste, i possibili effetti delle ceneri vulcaniche sui voli e sulle infrastrutture, le problematiche connesse alle correnti marine e i pericoli derivanti dagli eventi meteorologici estremi. Fenomeni diversi tra loro, che richiedono conoscenze specifiche e un’attenta comprensione dei meccanismi naturali da cui hanno origine. La loro presenza nel dibattito ha evidenziato come la sicurezza territoriale debba essere affrontata considerando una pluralità di rischi, non limitandosi esclusivamente alla dimensione sismica. La conoscenza delle vulnerabilità ambientali diventa dunque parte integrante di un percorso educativo che punta a collegare la ricerca scientifica alle esigenze di prevenzione, con particolare attenzione alle caratteristiche del territorio locale.

Previsioni scientifiche e modelli matematici: i progressi della ricerca nella gestione dei pericoli naturali

Un ulteriore approfondimento ha riguardato la previsione scientifica e le possibilità offerte dalle moderne tecniche di modellizzazione. Si tratta di un ambito complesso, nel quale la ricerca deve confrontarsi con le difficoltà legate alla rappresentazione dei fenomeni naturali e alla valutazione delle numerose variabili che possono influenzarne l’evoluzione. Magazù ha richiamato l’attenzione sui limiti intrinseci dei modelli teorici, che non consentono di calcolare tutte le variabili future. Una considerazione che evidenzia la complessità delle attività previsionali e la necessità di comprendere correttamente le possibilità offerte dagli strumenti scientifici. Allo stesso tempo, i progressi nelle tecniche di modellizzazione stanno ampliando gli orizzonti della previsione, offrendo prospettive sempre più avanzate per la gestione delle diverse tipologie di pericolo. L’evoluzione della ricerca assume così un ruolo rilevante nel rapporto tra conoscenza dei fenomeni naturali e sicurezza del territorio.

150 anni dell’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico di Messina: il confronto tra università, scuola e istituzioni

Le celebrazioni per il 150° anniversario dell’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico di Messina hanno rappresentato un’occasione di confronto tra il mondo della ricerca, le istituzioni e il sistema dell’istruzione, attraverso un programma dedicato al valore della formazione scientifica. La sessione istituzionale di apertura, moderata dal professor Salvatore Magazù, prevedeva gli interventi della professoressa Paola Dugo, prorettrice dell’Università di Messina, della professoressa Maria Rosaria Sgrò, dirigente scolastico dell’Istituto Nautico, e di Leon Zingales, dirigente dell’Ufficio VII – Ambito territoriale di Messina. Nel programma figuravano inoltre il professor Antonio Felice Uricchio dell’Agenzia AVEPRO e il dottor Stello Vadalà, assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione. Prevista anche la partecipazione degli studenti universitari e scolastici, in coerenza con il tema dell’iniziativa e con l’attenzione dedicata al coinvolgimento delle nuove generazioni. L’appuntamento ha così collegato la ricorrenza storica dell’Osservatorio a una riflessione sul valore attuale della ricerca meteorologica e geodinamica, della divulgazione e della formazione nella conoscenza dei fenomeni naturali.

La formazione scientifica dei giovani come strumento di sicurezza del territorio

Il percorso delineato durante l’iniziativa ha evidenziato il legame tra educazione scientifica e capacità di comprendere i rischi ambientali. La scuola e l’università sono state poste al centro di questa prospettiva, non soltanto come luoghi di apprendimento, ma anche come strumenti attraverso i quali diffondere una maggiore consapevolezza delle caratteristiche e delle fragilità del territorio. L’attenzione alla cittadinanza scientifica, insieme al richiamo alla memoria del terremoto del 1908 e alle opportunità offerte dalle tecnologie di previsione, ha caratterizzato il contributo del professor Magazù nell’ambito delle celebrazioni messinesi. Il 150° anniversario dell’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico di Messina ha dunque offerto l’occasione per ribadire l’importanza del dialogo tra scienza, istituzioni e formazione, riconoscendo nella diffusione delle conoscenze un elemento essenziale per sviluppare una società più consapevole e preparata di fronte ai rischi naturali.

Messina, Osservatorio Meteorologico e Geodinamico: intervista al Prof. Antonio Teramo

Messina, Osservatorio Meteorologico e Geodinamico: intervista al Prof. Salvatore Magazù