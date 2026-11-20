Messina celebra i 150 anni dell’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico, una delle istituzioni scientifiche più significative della città, con quattro giornate dedicate alla ricerca, alla prevenzione dei rischi naturali e alla conoscenza del territorio. Dal 23 al 26 novembre 2026, l’Università di Messina, Palazzo Zanca e i locali dell’Osservatorio ospiteranno un articolato programma di incontri che culminerà nella cerimonia di consegna della Medaglia del Presidente della Repubblica, prevista per giovedì 26 novembre. Un anniversario che unisce la memoria scientifica della città alle sfide del presente, con particolare attenzione ai fenomeni meteorologici, ai cambiamenti climatici e alla sismicità dell’area dello Stretto di Messina. Le celebrazioni coinvolgeranno rappresentanti delle istituzioni, ricercatori, docenti universitari, professionisti, imprese e studenti, chiamati a confrontarsi sul contributo della scienza alla sicurezza e allo sviluppo del territorio. Il programma si articolerà attraverso le giornate seminariali dal titolo “La Ricerca Incontra la Collettività”, che precederanno la celebrazione ufficiale del 150° anniversario della fondazione dell’Osservatorio. Al centro degli appuntamenti ci saranno il rapporto tra formazione e prevenzione, le conoscenze scientifiche sui rischi naturali, le applicazioni dell’innovazione tecnologica e il ruolo della collaborazione tra ricerca, istituzioni e mondo produttivo.

Osservatorio Meteorologico e Geodinamico di Messina, il 23 novembre si parte dall’educazione alla sicurezza

Le celebrazioni prenderanno il via lunedì 23 novembre, alle ore 9:30, nell’Aula Magna V. Ricevuto del Polo Papardo dell’Università di Messina, con un incontro dedicato al tema “Educare alla sicurezza: la formazione scolastica ed universitaria come presidio del territorio”. La prima giornata affronterà il ruolo della scuola e dell’università nella diffusione di una cultura della prevenzione, evidenziando l’importanza della formazione per accrescere la consapevolezza dei fenomeni naturali e delle problematiche che interessano il territorio. L’incontro sarà moderato dal professor Salvatore Magazù e vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico, scolastico e istituzionale. Tra gli interventi previsti figurano quelli della prorettore dell’Università di Messina Paola Dugo, di Antonio Felice Uricchio dell’Agenzia AVEPRO, di Maria Rosaria Sgrò, Stello Vadalà e Leon Zingales, dirigente dell’Ambito territoriale di Messina. La sessione coinvolgerà anche studenti universitari e scolastici, con l’obiettivo di approfondire il valore dell’educazione scientifica come strumento di conoscenza del territorio e di prevenzione dei rischi.

Messina, il 24 novembre a Palazzo Zanca il confronto sui rischi meteorologici e sismici dello Stretto

Il programma proseguirà martedì 24 novembre a Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina, con una mattinata dedicata alla resilienza territoriale, ai servizi della ricerca scientifica e alla comunicazione. Alle 9:30 è previsto l’incontro “Dalla conoscenza del rischio alla resilienza dei territori”, dedicato al ruolo del GAL Taormina Peloritani nello sviluppo locale sostenibile. Interverranno Gabriele Arcovito, presidente del GAL Taormina Peloritani, e Beatrice Briguglio. Uno dei momenti centrali della giornata sarà la sessione delle 10:30, dedicata alle problematiche meteoclimatiche e sismiche dell’area dello Stretto di Messina e ai servizi messi a disposizione dalla ricerca e dalle istituzioni. Il confronto sarà moderato dal professor Antonio Teramo e vedrà la partecipazione di Salvatore Magazù dell’Università di Messina, Rui Pinho, presidente di EUCENTRE, Barbara Orecchio dell’Università di Messina, Massimiliano Moscatelli, direttore del CNR-IGAG, Mauro Migliazzi, amministratore delegato di WESII, e Mario Rosati di E4 Computer Engineering. Al centro della discussione ci saranno gli strumenti scientifici e tecnologici impiegati per comprendere i fenomeni naturali e migliorare la capacità di risposta dei territori alle criticità climatiche e sismiche. Un confronto che metterà in relazione le competenze del mondo universitario e della ricerca con quelle delle realtà impegnate nello sviluppo e nell’applicazione di nuove tecnologie. La mattinata proseguirà con un appuntamento dedicato al ruolo degli organi di informazione, con particolare attenzione alla comunicazione efficace e al controllo del territorio. A moderare sarà Marco Ferrazzoli, esperto di comunicazione del CNR, che interverrà insieme al giornalista Fabrizio Bertè.

Dalla fisica dei sistemi complessi all’arte: gli appuntamenti all’Osservatorio di Messina

Nel pomeriggio del 24 novembre le iniziative si sposteranno nei locali dell’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico, in viale Regina Margherita. Alle 15:30 è prevista la presentazione dell’opera del maestro Dimitri Salonia, un appuntamento che introdurrà un momento di incontro tra ricerca scientifica ed espressione artistica. Seguirà il workshop “La Fisica dei Sistemi Complessi”, con la partecipazione di diversi esponenti del mondo della ricerca. L’iniziativa si inserisce nel percorso di approfondimento scientifico delle celebrazioni, ampliando il confronto ai sistemi complessi e alle relative attività di studio.

Il 25 novembre imprese e innovazione protagoniste delle celebrazioni

Mercoledì 25 novembre gli appuntamenti proseguiranno nei locali dell’Osservatorio, con una giornata incentrata sul rapporto tra innovazione, responsabilità sociale delle imprese e sicurezza del territorio. Alle 9:30 si svolgerà l’incontro “Il ruolo delle imprese tra responsabilità sociale e riposizionamento competitivo”, che comprenderà un approfondimento sul tema “Imprese e territorio: la sicurezza come leva competitiva”. La sessione, moderata dal professor Antonio Teramo, riunirà rappresentanti del mondo economico, imprenditoriale e tecnologico. Tra i partecipanti annunciati figurano Ivo Blandina, presidente della Camera di Commercio di Messina, Paola Sabela, segretaria generale della Camera di Commercio, Giuseppe Lupò, presidente di Sicindustria Messina, Mario Rosati e Mauro Migliazzi, oltre allo stesso Teramo. Il confronto approfondirà il rapporto tra attività produttive e territorio, considerando la sicurezza come elemento rilevante anche per la competitività delle imprese e per le prospettive di sviluppo locale. In serata, alle 19:00, spazio a un appuntamento che metterà in relazione discipline differenti. Il coffee talk “Meteo, clima e cervello, tra scienza ed arte” sarà moderato da Marco Ferrazzoli e vedrà gli interventi di Paolo Ciancioni, Francesco Meneguzzo, Giusy Arimatea e Mauro Failla. L’incontro affronterà il rapporto tra meteorologia, clima, neuroscienze e arte, ampliando il programma delle celebrazioni a un dialogo interdisciplinare tra diverse forme di conoscenza.

Messina, il 26 novembre la cerimonia per i 150 anni dell’Osservatorio e la Medaglia del Presidente della Repubblica

Il momento culminante del programma arriverà giovedì 26 novembre, nell’Aula Magna dell’Università di Messina, con la giornata ufficiale dedicata al 150° anniversario della fondazione dell’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico.Le celebrazioni prenderanno il via alle 9:00 con una sintesi commemorativa dedicata alla storia della struttura, alla sua evoluzione e al contributo scientifico fornito alla città di Messina e all’intera area dello Stretto. L’incontro sarà moderato dal professor Salvatore Magazù e vedrà l’intervento della rettore dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, insieme a numerose autorità e rappresentanti del mondo istituzionale e scientifico. Nel corso della mattinata è prevista la cerimonia di consegna della Medaglia del Presidente della Repubblica, uno degli appuntamenti di maggiore rilievo delle celebrazioni per il secolo e mezzo di attività dell’Osservatorio. Tra i partecipanti annunciati figurano il colonnello pilota Paolo Castelli, comandante del 41° Stormo e Aviazione Antisommergibile di Sigonella, il presidente del CNR Andrea Lenzi, la segretaria generale della Camera di Commercio Paola Sabela, Maria Rosaria Sgrò, il sindaco di Messina Federico Basile, Beatrice Briguglio e Giovanni Pioggia del CNR-IRIB di Messina. La giornata celebrativa rappresenterà anche un’occasione per ripercorrere il patrimonio di conoscenze sviluppato dall’Osservatorio in 150 anni e il ruolo della struttura nello studio dei fenomeni naturali che caratterizzano il territorio messinese.

L’Osservatorio come centro di innovazione per la sicurezza del territorio

Alle 11:00 del 26 novembre è in programma una sessione dedicata alle prospettive future della struttura, dal titolo “L’Osservatorio, presidio e nodo di un ecosistema dell’innovazione per la sicurezza del territorio”. Il confronto sarà moderato dal professor Antonio Teramo e coinvolgerà esponenti delle istituzioni scientifiche e delle realtà impegnate nella ricerca e nell’innovazione tecnologica. Tra gli interventi previsti figurano quelli di Antonio Felice Uricchio, Graziano Ferrari, Salvatore Cocina, Rui Pinho, Massimiliano Moscatelli, Mauro Migliazzi e Mario Rosati. La sessione approfondirà il ruolo dell’Osservatorio all’interno di un sistema di competenze e collaborazioni orientato alla prevenzione dei rischi naturali, alla valorizzazione delle conoscenze scientifiche e allo sviluppo di strumenti utili per la sicurezza del territorio. e celebrazioni si concluderanno con una visita guidata dell’Osservatorio e con un’esposizione di strumenti meteorologici e sismici. Sarà l’occasione per conoscere da vicino una parte del patrimonio scientifico della struttura e gli strumenti legati alle attività di osservazione e studio dei fenomeni naturali.

Il professor Salvatore Magazù: “il valore della ricerca per il futuro di Messina”

Un ruolo significativo nell’organizzazione degli appuntamenti scientifici è affidato al professor Salvatore Magazù dell’Università di Messina, coinvolto nel coordinamento e nella moderazione di diverse sessioni. Il docente interviene sul significato delle celebrazioni e sull’importanza di collegare la storia dell’Osservatorio alle attività di ricerca e alle esigenze contemporanee del territorio. “Il calendario degli eventi evidenzia la volontà di valorizzare non soltanto la storia della struttura, ma anche il ruolo attuale della ricerca scientifica e della collaborazione tra università, istituzioni, imprese e cittadini. Un percorso che lega la memoria scientifica di Messina alle sfide contemporanee della sicurezza del territorio, della prevenzione dei rischi meteorologici e sismici e dell’innovazione tecnologica”, evidenzia il prof. Magazù. Le sue parole richiamano il filo conduttore delle quattro giornate: il legame tra il patrimonio storico dell’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico di Messina e le attività scientifiche, formative e tecnologiche che possono contribuire alla conoscenza dei fenomeni naturali e alla sicurezza dell’area dello Stretto.

Osservatorio Meteorologico e Geodinamico, il programma a Messina