Messina celebra i 150 anni dalla fondazione dell’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico, una delle istituzioni scientifiche più importanti della città, con un calendario di iniziative in programma dal 23 al 26 novembre 2026. Quattro giornate dedicate alla ricerca, alla prevenzione dei rischi naturali e alla conoscenza del territorio, che coinvolgono istituzioni, università, ricercatori, professionisti, imprese e studenti. Le celebrazioni, organizzate tra l’Università di Messina, Palazzo Zanca e i locali dell’Osservatorio, rappresentano un’occasione per ripercorrere una lunga storia scientifica e, allo stesso tempo, affrontare le sfide del presente, dai cambiamenti climatici alla sismicità dell’area dello Stretto. Il programma, articolato attorno alle giornate seminariali dal titolo “La Ricerca Incontra la Collettività”, pone al centro il rapporto tra formazione, prevenzione, innovazione tecnologica e collaborazione tra ricerca e mondo produttivo.

Oggi, martedì 24 novembre, gli appuntamenti si sono svolti a Palazzo Zanca, con una mattinata dedicata alla resilienza territoriale, ai servizi della ricerca scientifica e alla comunicazione. Alle 09:30 si è tenuto l’incontro “Dalla conoscenza del rischio alla resilienza dei territori”, con un approfondimento sul ruolo del GAL Taormina Peloritani nello sviluppo locale sostenibile. Sono intervenuti il presidente Gabriele Arcovito e Beatrice Briguglio. Alle 10:30 il programma ha previsto una sessione dedicata alle problematiche meteoclimatiche e sismiche dell’area dello Stretto di Messina e ai servizi messi a disposizione dalla ricerca e dalle istituzioni. Moderato dal professor Antonio Teramo, il confronto ha coinvolto Salvatore Magazù dell’Università di Messina, Rui Pinho, presidente di EUCENTRE, Barbara Orecchio dell’Ateneo messinese, Massimiliano Moscatelli, direttore del CNR-IGAG, Mauro Migliazzi, amministratore delegato di WESII, e Mario Rosati di E4 Computer Engineering.

Al centro del dibattito, gli strumenti scientifici e tecnologici per comprendere i fenomeni naturali, monitorare il territorio e rafforzare la capacità di risposta alle emergenze climatiche e sismiche. Un’occasione di confronto tra competenze accademiche, ricerca scientifica e realtà imprenditoriali impegnate nello sviluppo di soluzioni innovative. La mattinata è proseguita con un approfondimento sul ruolo degli organi di informazione nella comunicazione dei rischi e nel controllo del territorio. A moderare l’incontro Marco Ferrazzoli, esperto di comunicazione del CNR, insieme al giornalista Fabrizio Bertè.

Le iniziative proseguiranno fino a giovedì 26 novembre, quando è prevista la celebrazione ufficiale del 150° anniversario, con la cerimonia di consegna della Medaglia del Presidente della Repubblica. Un riconoscimento che accompagnerà un anniversario importante per Messina e per la sua tradizione scientifica, rilanciando il ruolo dell’Osservatorio nella conoscenza e nella tutela di un territorio particolarmente esposto ai rischi naturali.

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Credit video Pier Paolo Papalia