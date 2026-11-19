Messina si prepara a celebrare i 150 anni dell’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico, una realtà scientifica fondata nel 1876 che rappresenta un importante punto di riferimento per lo studio e il monitoraggio dei fenomeni naturali del territorio. Dal 23 al 26 novembre 2026 la città ospiterà quattro giornate dedicate alla storia dell’istituto, alla ricerca scientifica e al rapporto tra conoscenza, formazione e sicurezza. Il programma delle celebrazioni sarà presentato ufficialmente venerdì 20 novembre, alle ore 10:00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, durante una conferenza stampa nella quale saranno illustrati i contenuti e gli appuntamenti dell’iniziativa. L’anniversario offrirà l’occasione per valorizzare il patrimonio storico e scientifico dell’Osservatorio e approfondire il ruolo svolto in un secolo e mezzo di attività nello studio delle condizioni meteoclimatiche, ambientali e sismiche.

Osservatorio Meteorologico e Geodinamico di Messina, 150 anni di attività scientifica

Fondato nel 1876, l’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico di Messina raggiunge nel 2026 il traguardo dei 150 anni dalla sua istituzione. Una ricorrenza che pone al centro dell’attenzione il contributo della struttura alla conoscenza del territorio attraverso l’osservazione e il monitoraggio dei fenomeni meteorologici, climatici, ambientali e sismici. Le celebrazioni intendono mettere in evidenza non soltanto il valore storico dell’istituto, ma anche l’importanza delle attività scientifiche legate alla comprensione dei fenomeni naturali. Particolare attenzione sarà riservata ai temi della ricerca, della formazione, della sicurezza e della conoscenza dei rischi naturali, ambiti strettamente connessi alle attività di osservazione e studio che caratterizzano l’Osservatorio.

Dal 23 al 26 novembre tre giornate di seminari sulla ricerca scientifica

Il calendario delle iniziative prevede tre giornate seminariali riunite sotto il titolo “La Ricerca Incontra la Collettività”. Gli incontri saranno dedicati al confronto tra mondo accademico, istituzioni, imprese e informazione, con l’obiettivo di favorire il dialogo intorno alle attività scientifiche e al loro rapporto con il territorio. La scelta di coinvolgere realtà appartenenti a settori differenti risponde alla volontà di valorizzare il legame tra la produzione di conoscenza scientifica e i diversi ambiti della società. Al centro del percorso seminariale saranno le tematiche che accompagnano la storia e le funzioni dell’Osservatorio, dalla ricerca sui fenomeni naturali alla formazione, fino agli aspetti legati alla sicurezza e alla consapevolezza dei rischi.

Il 26 novembre la celebrazione ufficiale dell’anniversario

Il percorso celebrativo culminerà giovedì 26 novembre, con una giornata interamente dedicata alla ricorrenza dei 150 anni dell’Osservatorio Meteorologico e Geodinamico di Messina. L’appuntamento conclusivo rappresenterà il momento ufficiale delle celebrazioni, dopo le tre giornate di approfondimento scientifico e confronto. Il centocinquantesimo anniversario costituisce così un’occasione per riportare al centro dell’attenzione il patrimonio di storia e di conoscenze dell’istituto messinese, collegando la memoria della sua fondazione alle attività di ricerca e monitoraggio che ne caratterizzano il ruolo scientifico.

Università di Messina e Aeronautica Militare promotori delle celebrazioni

L’iniziativa è promossa dall’Università degli Studi di Messina e dall’Aeronautica Militare, con la partecipazione del Comune di Messina e del CNR-IRIB di Messina. La collaborazione tra le realtà coinvolte accompagna un programma che unisce la valorizzazione della storia scientifica cittadina all’approfondimento di temi di interesse per la ricerca e per il territorio. La conferenza stampa del 20 novembre a Palazzo Zanca segnerà il primo appuntamento pubblico di presentazione delle celebrazioni, in vista dell’apertura delle attività prevista per lunedì 23 novembre.