Centocinquanta anni di storia, ricerca scientifica e attenzione al territorio. Si è svolta questa mattina, 26 novembre, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina, la celebrazione ufficiale del 150° anniversario dell’Osservatorio Meteorologico, fondato nel 1876 e da un secolo e mezzo punto di riferimento per lo studio dei fenomeni atmosferici e delle caratteristiche climatiche dell’area dello Stretto. La giornata ha rappresentato uno dei momenti centrali del programma di iniziative organizzato dal 23 al 26 novembre dall’Università di Messina, dal Consorzio Interuniversitario di Scienze Fisiche Applicate (CISFA), dal CNR-IRIB e dal Comune di Messina. Ad aprire i lavori, moderati dal professor Salvatore Magazù, una sintesi commemorativa dedicata alla fondazione dell’Osservatorio, alla sua evoluzione storica e al contributo offerto alla città.

Tra i momenti più significativi della mattinata, la cerimonia di consegna della Medaglia del Presidente della Repubblica, riconoscimento che sottolinea il valore storico e scientifico dell’istituzione. All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, la rettrice dell’Ateneo Giovanna Spatari, il presidente del CNR Andrea Lenzi, il sindaco Federico Basile, il comandante del 41° Stormo di Sigonella, colonnello pilota Paolo Castelli, e il professor Giovanni Pioggia del CNR-IRIB di Messina.

Alle ore 11 il confronto si è spostato sul ruolo dell’Osservatorio come presidio e nodo di un ecosistema dell’innovazione per la sicurezza del territorio. Coordinati dal professor Antonio Teramo, gli interventi hanno approfondito il contributo della ricerca scientifica e delle nuove tecnologie alla prevenzione dei rischi naturali, con particolare attenzione alla vulnerabilità sismica e alla protezione del territorio. Tra i partecipanti Graziano Ferrari dell’INGV, Salvatore Cocina della Protezione Civile regionale e Rui Pinho, presidente di EUCENTRE, insieme a rappresentanti del mondo della ricerca e dell’innovazione tecnologica.

Le celebrazioni hanno offerto anche l’occasione per ampliare lo sguardo sulle relazioni tra ambiente, clima e salute umana. In questo ambito si inserisce il contributo del CNR-IRIB di Messina, che ha posto l’accento sugli effetti dei cambiamenti climatici sul benessere fisico e mentale, evidenziando la necessità di un approccio interdisciplinare capace di integrare scienze ambientali, biomediche e neuroscientifiche. La mattinata si è completata con una visita guidata all’Osservatorio e con l’esposizione di strumenti meteorologici e sismici, testimonianze concrete di un patrimonio scientifico che attraversa tre secoli.

Nel corso della giornata celebrativa, il professor Salvatore Magazù ha richiamato l’attenzione sull’importanza delle collaborazioni istituzionali sviluppate nel corso degli anni attorno alle attività dell’Osservatorio e alle iniziative organizzate in occasione della Giornata Mondiale della Meteorologia. Comune, Università, CNR, Aeronautica Militare e INGV hanno contribuito attraverso un percorso condiviso che ha prodotto pubblicazioni scientifiche, borse di studio e dottorati di ricerca. Un patrimonio di esperienze e competenze che rappresenta una base sulla quale costruire ulteriori iniziative, anche alla luce dell’interesse manifestato dall’Aeronautica per la promozione di nuove attività comuni. Uno dei temi centrali riguarda il consolidamento dei due osservatori, oggi separati ma originariamente nati insieme. Secondo Magazù, il raggiungimento di questo obiettivo richiede una concertazione tra più enti, poiché la gestione e la valorizzazione dell’Osservatorio non possono essere affidate a una sola istituzione. Le attività di ricerca, documentazione scientifica e divulgazione dovranno accompagnare questo percorso, favorendo il raggiungimento di una soluzione condivisa e il rafforzamento del coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti.

Il professor Antonio Teramo ha delineato la prospettiva “di un ecosistema dell’innovazione per la sicurezza territoriale, fondato sulla collaborazione tra università, centri di ricerca, scuole, sistema produttivo, Camera di Commercio, Comuni, Prefettura, Protezione Civile e sistemi informativi. In questa visione, la sicurezza del territorio rappresenta un presupposto fondamentale dello sviluppo sostenibile. Ciascun soggetto è chiamato a contribuire attraverso le proprie competenze, dalla formazione alla ricerca, dal trasferimento tecnologico alla pianificazione, fino alle attività di comunicazione, allerta e coinvolgimento delle imprese e della collettività. L’Osservatorio può assumere il ruolo di un nodo abilitante all’interno di questa rete, mettendo a disposizione dati, conoscenze e competenze scientifiche. Non un centro di comando, dunque, ma una struttura capace di favorire la circolazione delle informazioni e il coordinamento tra i diversi attori del territorio. La conoscenza dei rischi dovrebbe alimentare un processo circolare, nel quale ricerca, formazione, istituzioni, imprese e comunità possano interagire, contribuendo allo sviluppo di nuove soluzioni e strumenti tecnologici“.

Messina celebra i 150 anni dell’Osservatorio Meteorologico: strumenti sismici in mostra