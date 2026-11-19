L’Unione Europea rinvia al gennaio 2029 l’entrata in vigore degli obblighi previsti dal regolamento sul metano per gli importatori di gas naturale, petrolio greggio e carbone. L’intesa è stata raggiunta dopo una notte di trattative tra il Parlamento europeo e i Paesi membri. La normativa, inizialmente destinata a entrare in vigore nel 2027, punta a ridurre le emissioni di metano imponendo alle aziende importatrici di idrocarburi di monitorare, verificare e dichiarare le emissioni legate alle proprie forniture, con l’obiettivo di contrastare le fughe di gas nell’atmosfera. Il rinvio concordato è di 2 anni, più ampio rispetto a quello di un solo anno proposto dalla Commissione europea, che aveva motivato la richiesta con la necessità di scongiurare possibili rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici.

Slitta inoltre al 5 agosto 2030, rispetto alla precedente scadenza del 5 agosto 2028, l’applicazione degli obblighi di rendicontazione sull’intensità di metano, che riguarderanno sia gli importatori sia i produttori dell’Unione Europea. Il calendario prevede anche un passaggio intermedio: entro gennaio 2028 la Commissione Europea dovrà riesaminare l’effettiva attuazione del regolamento.