Meteo, a Capracotta è gelo in pieno giorno: temperatura crollata a 0°C, inizia l’eccezionale nevicata del 1° novembre

La neve ha iniziato a cadere a Capracotta, in Molise, dando il via quella che si preannuncia come una delle fasi meteorologiche più significative di questo inizio novembre. Le immagini della webcam mostrano i primi fiocchi di neve che scendono sul borgo montano, mentre il freddo si intensifica rapidamente per effetto dell’irruzione dei forti venti di Bora provenienti dai Balcani. È soltanto l’inizio di un peggioramento destinato ad accentuarsi nel corso del pomeriggio e della serata di oggi, domenica 1° novembre, quando le precipitazioni nevose sono previste in ulteriore intensificazione, fino a imbiancare completamente il paese. La neve potrebbe spingersi anche a quote sensibilmente inferiori rispetto a quelle di Capracotta, rendendo questo episodio particolarmente insolito per il periodo dell’anno.

Meteo Capracotta, crollo termico impressionante: da +4°C a 0°C con l’arrivo della Bora

Il dato più significativo arriva dalle temperature, che hanno subito un brusco crollo proprio durante le ore diurne. Se nella notte il termometro aveva raggiunto i +4°C, nel corso della giornata è precipitato fino a 0°C, facendo registrare una diminuzione di quattro gradi mentre il freddo continua ad avanzare. A determinare questo rapido raffreddamento è l’ingresso della Bora, che sta trasportando verso l’Italia aria molto fredda dai Balcani, favorendo un abbassamento delle temperature e creando le condizioni per l’arrivo delle precipitazioni nevose. Il fatto che la temperatura sia scesa così rapidamente durante il giorno rende ancora più evidente la portata dell’irruzione fredda in corso. A Capracotta, località montana particolarmente esposta alle grandi nevicate, i primi fiocchi rappresentano il segnale concreto dell’avvio del peggioramento. La neve sta cominciando a manifestarsi proprio mentre l’aria gelida continua ad affluire sul territorio, preparando il terreno alla fase più intensa attesa nelle prossime ore.

Neve a Capracotta, i primi fiocchi ripresi dalla webcam: nel pomeriggio e in serata il peggioramento

Le immagini della webcam documentano l’inizio della nevicata a Capracotta. I primi fiocchi cominciano a scendere sul centro abitato, anticipando una fase di precipitazioni più diffuse attesa nelle prossime ore. Il peggioramento dovrebbe entrare nel vivo tra il pomeriggio e la sera, quando l’afflusso di aria fredda e l’intensificazione delle precipitazioni potrebbero favorire la formazione di accumuli nevosi sulle strade, sui tetti e nelle piazze del borgo molisano. Le previsioni indicano la possibilità di nevicate durante il pomeriggio e la serata, con temperature in ulteriore diminuzione e valori prossimi allo zero. La prospettiva è quella di un paesaggio progressivamente imbiancato, in uno scenario tipicamente invernale nonostante il calendario indichi appena il primo giorno di novembre. Le precipitazioni previste interesseranno soprattutto le aree montane, ma il progressivo raffreddamento potrebbe consentire alla neve di raggiungere anche località situate a quote inferiori.

Bora gelida e neve fino a quote più basse: un episodio fuori stagione per il Molise

L’elemento più interessante del peggioramento riguarda proprio la possibile estensione delle nevicate verso quote più basse. Capracotta, situata a oltre 1.400 metri di altitudine, rappresenta uno dei primi punti di osservazione dell’irruzione fredda, ma l’evoluzione meteorologica potrebbe coinvolgere anche altri centri dell’Appennino molisano. Le correnti settentrionali stanno favorendo l’arrivo di aria fredda, mentre le precipitazioni attese nelle prossime ore potrebbero assumere carattere nevoso anche al di sotto della quota del borgo. Si tratta di un episodio nevoso particolarmente precoce, capace di riportare un’atmosfera pienamente invernale sulle montagne del Molise già all’inizio di novembre. Le prime precipitazioni rappresentano soltanto l’avvio della fase di maltempo, ma per valutare l’effettiva eccezionalità dell’evento sarà necessario osservare l’intensità della nevicata, la quota raggiunta dai fiocchi e gli accumuli al suolo. L’attenzione resta quindi concentrata sulle prossime ore: a Capracotta la neve ha cominciato a fare la sua comparsa e il peggioramento potrebbe trasformare rapidamente il paesaggio montano.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.