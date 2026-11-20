Il Garbino continua a soffiare sull’Abruzzo anche oggi, venerdì, accompagnando una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche nel complesso stabili e da temperature ancora superiori alle medie stagionali, soprattutto lungo il versante adriatico: ben +20°C al momento a Tortoreto (TE) e +21°C a Pescara. Nonostante il vento, le temperature resteranno piuttosto miti sul settore adriatico, seppure con valori meno elevati rispetto alla giornata di ieri. Il Garbino è destinato ad attenuarsi gradualmente e temporaneamente nella giornata di domani, quando si prevede anche un ulteriore calo termico, più evidente sulle aree adriatiche e soprattutto nei valori minimi. La tregua potrebbe però durare poco: le ultime elaborazioni dei modelli meteorologici indicano infatti l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica domenica, con un peggioramento più probabile sulle zone tirreniche e appenniniche, dove potranno tornare nuvolosità, rovesci e possibili temporali. Sul versante adriatico sono invece attese maggiori schiarite, accompagnate da un nuovo rinforzo dei venti di Garbino.

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