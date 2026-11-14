Meteo, AO in forte calo a fine novembre: cresce il rischio di discese fredde verso l’Europa, Italia da monitorare

Avvicinandosi alla fine del mese di novembre, i grafici degli indici teleconnettivi offrono alcuni spunti interessanti sull’evoluzione della circolazione atmosferica nell’emisfero nord. Le proiezioni GEFS descritte mostrano un possibile cambiamento rispetto alla fase iniziale del mese: dopo una risalita temporanea, l’Arctic Oscillation potrebbe tornare a scendere, mentre la North Atlantic Oscillation si orienterebbe verso valori prossimi alla neutralità. La Madden-Julian Oscillation, nel frattempo, sembra destinata a indebolirsi.

Il quadro suggerisce quindi la possibilità di una circolazione più variabile, con ondulazioni del flusso e alternanza di fasi perturbate. Tuttavia, questi indici descrivono configurazioni atmosferiche su vasta scala: non indicano da soli la posizione esatta di una saccatura, il percorso di un singolo ciclone o il tipo di massa d’aria che raggiungerà l’Italia. Il loro valore sta soprattutto nel fornire un contesto da confrontare con le mappe dei geopotenziali, le traiettorie delle perturbazioni e gli aggiornamenti successivi dei modelli.

NAO, il rimbalzo verso lo zero lascia aperti più scenari

La North Atlantic Oscillation descrive le variazioni del gradiente di pressione tra l’area subtropicale delle Azzorre e quella subpolare islandese. In linea generale, una NAO positiva è associata a un flusso occidentale atlantico più vigoroso e a una circolazione spesso più zonale; una fase negativa può invece accompagnarsi a una maggiore ondulazione del flusso e a una diversa traiettoria delle perturbazioni. Si tratta però di relazioni statistiche, non di una corrispondenza automatica con il tempo osservato in una singola località.

Nel grafico GEFS descritto, l’indice risale dopo aver toccato valori vicini a −1,5 nella prima parte di novembre. La media degli scenari si avvicina allo zero tra il 16 e il 20 del mese e in seguito oscilla attorno alla neutralità, con una lieve inclinazione negativa. Il segnale medio, quindi, non indica né una NAO fortemente positiva e persistente né un blocco atlantico stabile.

La dispersione dei singoli membri aumenta però nella parte finale della previsione. Dopo il 22–24 novembre, alcuni scenari portano l’indice su valori moderatamente positivi, mentre altri lo riportano in territorio più nettamente negativo. Questa distanza fra le soluzioni è un elemento importante: significa che la media ensemble, pur essendo utile per individuare la tendenza complessiva, non rappresenta necessariamente uno scenario che si verificherà alla lettera.

Sul piano meteorologico, il quadro è compatibile con una possibile ripresa temporanea delle correnti occidentali, ma senza un segnale robusto per un flusso zonale teso e continuo per tutta la fine del mese. L’andamento della NAO, da solo, non chiarisce tuttavia se le perturbazioni attraverseranno rapidamente il continente oppure se una saccatura riuscirà ad approfondirsi verso il Mediterraneo. Per capirlo servirà osservare dove si disporranno le alte pressioni e come evolveranno i centri di bassa pressione.

AO in possibile calo: un segnale da seguire, non una misura diretta del gelo

Il segnale più vistoso nelle proiezioni descritte riguarda l’Arctic Oscillation. Dopo un temporaneo recupero da valori prossimi a −1,8 verso valori debolmente positivi tra il 18 e il 20 novembre, la media ensemble punta nuovamente verso il basso e potrebbe raggiungere valori tra −1,5 e −2 nell’ultima settimana del mese. Alcuni membri spingono la discesa ancora più in basso, ma proprio l’ampia dispersione mostra quanto la previsione diventi incerta all’aumentare della distanza temporale.

L’AO rappresenta una modalità di variabilità della pressione e dell’altezza geopotenziale tra le alte e le medie latitudini dell’emisfero settentrionale. In fase negativa, in genere, aumenta la probabilità di configurazioni con pressioni più elevate alle alte latitudini e di scambi meridiani più pronunciati; questo può favorire la discesa di masse d’aria fredda verso le medie latitudini, ma non stabilisce dove avverrà la discesa né quale regione ne sarà interessata. La NOAA descrive l’AO come un pattern della circolazione atmosferica, mentre il collegamento con il vortice polare riguarda la sua possibile espressione alle quote più basse: l’indice non è una misura diretta dell’intensità del vortice stratosferico.

Se il calo previsto dell’AO si concretizzasse, potrebbe aumentare la probabilità di un’atmosfera più ondulata e di scambi di masse d’aria tra le alte e le medie latitudini. Questo non equivale però a una previsione di freddo generalizzato sull’Europa, tanto meno a una previsione di gelo o neve sull’Italia. Una discesa fredda può interessare l’Europa orientale o la Scandinavia, mentre il Mediterraneo resta sotto correnti miti; oppure una saccatura può spingersi verso ovest e coinvolgere la penisola, ma con caratteristiche diverse a seconda della traiettoria e della posizione dei minimi.

Anche l’idea che una AO negativa escluda una fase anticiclonica mite è troppo netta. Un indice medio può coesistere con configurazioni molto diverse da un settore all’altro dell’emisfero, e non impedisce che l’alta pressione si estenda temporaneamente su alcune aree europee. La lettura più prudente è che un eventuale calo dell’AO aumenterebbe il potenziale per una circolazione meno lineare, senza determinare in anticipo il tempo sull’Italia.

MJO in indebolimento: meno influenza tropicale immediata

Il grafico della Madden-Julian Oscillation mostra, secondo la descrizione fornita, una fase iniziale con attività nelle fasi 2 e 3, seguita da una progressiva riduzione dell’ampiezza. La traiettoria prevista rientrerebbe nel cerchio unitario intorno al 19-20 novembre, avvicinandosi poi all’origine del diagramma.

Nel diagramma RMM, la posizione indica la fase della MJO, cioè il settore tropicale nel quale si trova la principale anomalia convettiva, mentre la distanza dal centro rappresenta l’ampiezza del segnale. Quando la traiettoria resta all’interno del cerchio unitario, la MJO viene generalmente considerata debole o poco definita: in queste condizioni, la fase indicata va interpretata con cautela e non come una forzante tropicale intensa.

Il previsto indebolimento della MJO suggerisce dunque che, nel periodo considerato, la MJO potrebbe offrire un contributo meno evidente all’evoluzione della circolazione extratropicale. Non significa però che le dinamiche europee diventino indipendenti dai tropici o che la MJO perda ogni possibile influenza: la risposta atmosferica dipende anche dallo stato di fondo, dalla stagione e dalla coerenza della convezione tropicale, mentre l’indice RMM è una rappresentazione sintetica e non descrive ogni dettaglio della struttura convettiva.

Per lo stesso motivo, il fatto che la MJO non sia prevista con ampiezza significativa nelle fasi 6-7-8 non basta a escludere la formazione di un blocco euro-atlantico o scandinavo. Le fasi MJO possono modificare le probabilità di alcuni regimi atmosferici, ma non funzionano come un interruttore che consente o impedisce una specifica configurazione alle medie latitudini. L’assenza di un segnale tropicale robusto rende semplicemente meno utile, in questo caso, attribuire alla MJO un ruolo guida nella previsione.

Che cosa suggerisce l’incrocio degli indici

Considerati insieme, i tre segnali delineano una possibile evoluzione dinamica: la NAO tenderebbe a neutralizzarsi dopo la fase negativa iniziale, l’AO potrebbe tornare a scendere nell’ultima decade di novembre e la MJO perderebbe ampiezza. Una combinazione del genere è compatibile con una circolazione atlantica non completamente bloccata, ma nemmeno necessariamente dominata da un flusso occidentale rapido e persistente.

Per l’Europa ciò lascia spazio a un’alternanza di fasi perturbate e temporanei cambiamenti della traiettoria delle correnti, con la possibilità di ondulazioni più marcate verso la fine di novembre e i primi giorni di dicembre. Alcune saccature potrebbero affondare verso le medie latitudini, ma la loro destinazione resta da definire: il coinvolgimento del Mediterraneo dipenderà dalla disposizione dei massimi di pressione e dalla struttura delle depressioni atlantiche.

Per l’Italia, dunque, è ragionevole parlare di un potenziale aumento della variabilità e di possibili ricambi d’aria, ma non ancora di una fase fredda certa o di un’irruzione artica imminente. Anche quando una massa d’aria più fredda raggiunge la penisola, gli effetti possono cambiare molto da una regione all’altra e dipendono dalla provenienza delle correnti, dalla posizione dei minimi e dalla durata dell’afflusso.

Segnali di tendenza, non previsioni locali

Gli indici teleconnettivi sono strumenti descrittivi e probabilistici. Riassumono in pochi valori configurazioni atmosferiche molto ampie e aiutano a valutare se un certo regime possa diventare più o meno probabile, ma non sostituiscono l’analisi sinottica e non possono essere letti come una previsione puntuale del tempo. La stessa media ensemble può nascondere scenari differenti, soprattutto quando la dispersione dei singoli membri cresce oltre la prima settimana.

La lettura più solida dei grafici, al momento, è quindi quella di una possibile fase più ondulata e dinamica a cavallo tra novembre e dicembre, sostenuta soprattutto dal calo previsto dell’AO, ma ancora priva di dettagli affidabili sulla collocazione delle saccature e sulle aree europee che potrebbero essere coinvolte. La NAO mostra una tendenza verso la neutralità con uno spread ampio, mentre la MJO appare destinata a indebolirsi e a fornire un segnale meno netto.

Nei prossimi aggiornamenti sarà decisivo verificare se il calo dell’AO verrà confermato dai diversi modelli e se troverà riscontro nelle mappe di pressione e geopotenziale. Solo allora sarà possibile capire se il dinamismo ipotizzato si tradurrà in una fase perturbata sul Mediterraneo, in una discesa fredda diretta altrove o in un’alternanza di configurazioni diverse. Per ora, il segnale merita attenzione, ma la prudenza resta essenziale.